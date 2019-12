-TURİZMCİLER ''ÇİFTE BAYRAM'' YAPIYOR MERSİN (A.A) - 16.11.2010 - Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük tatili fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerin, Mersin sahillerine adeta akın etmesi turizmcileri memnun etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Çalışkan, yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'in sahil kentlerinden Mersin'de, Kurban Bayramı tatili için rezervasyonların dolduğunu bildirildi. Tarihi ve doğal güzellikleriyle bütün dikkatleri üzerine çeken Mersin'in, başta Suriye olmak üzere birçok Arap ülkesinden turist çektiğini belirten Çalışkan, şöyle dedi: ''Bölgemiz doğal güzellikleri ile gerek yerli gerekse yabancı turistlerin cazibe merkezi haline geldi. Yabancı turistler arasında ilk sırayı Suriyeliler alıyor. Genellikle lüks otelleri tercih eden Arap turistlerin, küçük bir kısmı ise sahil boyunca sıralanmış olan yazlık sitelerde konaklıyorlar. Vizesiz geçişle birlikte kente gelen Arap turist sayısında her geçen yıl artış gözlemledik. Kentimizdeki bütün otellerde rezervasyonlar yapıldı ve doluluk oranı yüzde 100'ü buldu.'' Çalışkan, Mersin'in Arapların turizm üssü olduğunu, hedeflerinde ise Avrupa ülkeleri bulunduğunu belirterek, ''Mersin, 321 kilometrelik sahil bandı, el değmemiş koyları ve tarihi dokularıyla turizm pastasından her geçen gün daha fazla pay almaya başladı. Mersin sahillerinde yerli turistlerin yanı sıra yurt dışından gelenlerin sayısında artış olduğunu görmek bizi sevindiriyor'' diye konuştu. Turizm sezonunun son günlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini dile getiren Çalışkan, bu nedenle kentte halen denize girilebildiğini, bunun da kentin turizm avantajını artıran en önemli unsur olarak dikkati çektiğini vurguladı. Kentin önemli otellerinden olan Martı Otel Müdürü Veli Akça ise turistik tesislerinin bayram boyunca dolu olduğunu, bu durumun kendileri gibi bölgedeki tüm otel işletmecilerinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Tesislerin de şu an yerli ve yabancı turist ile dolu olduğuna dikkat çeken Akça, ''Özellikle Suriye ve Ürdün'deki tur firmaları aracılığıyla gelen turistler, otelimizden memnunlar. Keşfedilmeyi bekleyen sahil bandının yanı sıra, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Mersin'e, başta Suriye olmak üzere Ortadoğu ülkelerinden gelen Arap turist sayısı her geçen gün artıyor, bu da bizleri sevindiriyor'' dedi.