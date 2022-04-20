Turizmciler bayramdan umutlu; otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Ramazan Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla otellerde doluluk oranı yüzde 90'ları buldu. Turizmciler bu sene pandemi önlemlerinin de kalkmasıyla bayram tatilinin 15 milyar liralık bir ekonomi oluşturmasını öngörüyor.

Dünya'dan Selenay Yağcı'nın haberine göre Türkiye’de 2 kişi için 5 günlük bayram tatili birkaç bin liradan başlıyor, 200 bin TL’ye kadar çıkıyor. Otel fiyatları artsa da tur operatörleri tatilcilere özel paketler hazırladı. Turizmciler, son dakikacı yerli turist ile birlikte rezervasyonların önümüzdeki hafta yoğunlaşmasını bekliyor.

"Maliyetlerin tamamını fiyatlara yansıtmadık"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, yerli turistin bahara denk gelen Ramazan Bayramı’nda yaz tatili havasına giremediğini söyleyerek, “5 günlük bir kaçamak gibi rezervasyonlar geliyor. Yabancı turistin henüz sezonu açmadığını bilen yerli turist biraz bekledi otellerin dolu olmadığını biliyorlar. Rezervasyonların son hafta artmasını bekliyoruz. Maliyetlerimiz çok arttı ancak bunları tamamen fiyatlara yansıtmadık. Artan fiyatlarla birlikte bu bayramda yaklaşık 15 milyar TL’lik hareket olabilir. Bayram Dönemi için erken davrananlara da birçok indirim seçeneği vardı. Özellikle Kurban Bayramı için tatil planı yapan kişilerin bir an önce rezervasyonlarını yaptırmaları gerektiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

Fiyatlar geçen yıla göre yüzde 50 arttı

Ramazan Bayramı satışlarının hedefleriyle paralel arttığını, mayıs ayının 2021 rakamlarının üzerinde olduğunu belirten Setur yetkilileri, rezervasyonların son hafta yoğunlaşmasını ve popüler destinasyon ve otellerin yüzde 100’e yakın doluluklara ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Bayram dönemi otel fiyatlarının geçen yıla göre ortalamada yüzde 50 seviyesinde arttığını, Setur’da ise yüzde 15 ile yüzde 42 arasında değişen indirimlerin sürdüğünü ekleyen yetkililer, yurt içinde Alanya, Belek, Bodrum, Çeşme, Kemer, Marmaris’e yönelik talep olurken, yurt dışında ise Orta Avrupa ülkeleri, Kuzey Amerika’da Miami ve Asya’da Bali’nin en çok sorulan destinasyonlar olarak öne çıktığını vurguluyorlar.