Turizmciler bayramda göç bekliyor; 10 milyon kişi seyahat edecek

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren otellerin büyük çoğunluğunda doluluklar yüzde 100’e yaklaştı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram döneminde 10 milyon kişi seyahat edecek ve 10 milyar TL’lik bir ekonomi oluşacak.

Kabine toplantısı sonrası konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresinin 9 gün olacağını duyurdu. Erdoğan, köprülerde bayram için uygulanan ücretsiz geçişin cuma gecesi başlayacağını da sözlerine ekledi.

Koronavirüs nedeniyle uzun süredir evlerinde kalan insanlar kısıtlamaların olmadığı bayram dönemi için tatil hazırlıklarını hızlandırdı.



Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarındaki otellere büyük talep olurken, Anadolu’nun dört bir tarafına da gidişler hızlandı. Deniz, kum, güneş tatili yapmayacak olanlar Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek için şimdiden yollara düşmeye başladı.

Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'ın haberinde görüşlerine yer verilen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram dönemi için akraba, dost ve kendi yazlıklarına seyahatlerle birlikte 10 milyon kişinin seyahat etmesini ve 10 milyar TL’lik bir ekonomin oluşmasını beklediklerini söyledi.

Bayram taleplerinin 10 gün önceden artmaya başladığına dikkat çeken Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise "Otellerin dolulukları geçen haftadan itibaren artmaya başladı. Cuma gününden bu yana özellikle Çeşme, Bodrum gibi yerlerde trafik artıyor. Sektörün şu andaki en önemli kaynak pazarı yerli turist oldu. Bu haftadan itibaren bölgede boş yer bulmak zorlaştı. İç turizmdeki hareketliliğin ağustos sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Kiralık tekne bulunamıyor

Bayram döneminde en yoğun hareketliliğin yaşandığı alanlardan biri ise yat ve tekne kiralama sektörü oldu. Yat Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğulu, "Yat ve tekne kiralamaya inanılmaz bir talep var. Gelen talepleri mevcut yatlar karşılamıyor. En büyük yoğunluğu yerli turist oluşturuyor. 3-4 aile bir araya gelerek tekne ve yat kiralıyorlar" ifadelerini kullandı.