-Turizmciler "9 gün" istiyor KONYA (A.A) - 17.08.2011 - Ramazan ayının Ağustos'a denk gelmesiyle sektörde oluşan kaybı önlemek isteyen turizmciler, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasını istiyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Atilla Özdemir, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizm sektörü ve tatilciler tarafından memnuniyetle karşılanacağını belirtti. Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla sektördeki hareketliliğin artacağına dikkati çeken Özdemir, ''Ağustos ayı özellikle iç turizm yapan seyahat acenteleri açısından olumlu geçmiyor, sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Bu sıkıntıların bir nebze olsun azaltılması ve sektörün ekonomik olarak rahatlaması için tatilin 9 gün olmasını ve bir an önce bunun karara bağlanmasını bekliyoruz. Böylelikle resmi tatilin netleşmesini bekleyen yerli turistler de rezervasyonlarını yaptırabilir. 9 günlük tatil kararı sektöre erken bayram sevinci yaşatacak'' dedi. Ramazan Bayramı'nın ardından okulların açılmasına kadar açığı kapatmak için sektörün yoğun bir pazarlama süreci yaşayacağını anlatan Özdemir, bu yıl havaların çok sıcak geçmesi nedeniyle tatil döneminin biraz daha uzun sürmesini beklediklerini, bu durumun Ramazan'daki açığı kapatmak için sektöre önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Okullar açılmadan önce sezonun son günlerinde talep artışına bağlı olarak fiyat artışlarının yaşanabileceğini dile getiren Özdemir, Ramazan'ın ardından tatil yapmak isteyenlere erken rezervasyon önerdi. Bazı tur şirketlerinin yetkilileri de bayram tatili hazırlıklarını 9 gün üzerinden yaptıklarını ifade ederek, Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların tatillerini ertelediğini, bayram tatilinin 9 gün olmasının turizmci ve tatilci açısından bir fırsat olacağını vurguladılar. Ağustos'un Ramazan ayına denk gelmesiyle iç turizmde yüzde 20 oranında bir düşüş yaşandığını, bayram tatilinin uzun tutulmasıyla bu olumsuz etkinin biraz da olsa kırılabileceğini dile getiren tur şirketlerinin yetkilileri, bayrama özel yüzde 35'e varan indirim fırsatları sunduklarını kaydettiler.