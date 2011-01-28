-TURİZM YÜZ GÜLDÜRDÜ ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - Türkiye'nin 2010 yılı turizm geliri 20 milyar 806 milyon 708 bin 444 dolar, turizm gideri ise 4 milyar 825 milyon 214 bin 101 dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010 yılı 4. dönem turizm istatistikleri yayımlandı. 2009 yılında 21 milyar 249 milyon 337 bin 258 dolar olan turizm gelirleri, 2010 yılında 20 milyar 806 milyon 708 bin 444 dolara geriledi. Buna karşılık, 2009 yılında 32 milyon 6 bin 149 olan ziyaret sayısı, geçen yıl 33 milyon 27 bin 943 kişiye çıktı. Turizm giderleri de 2009 yılıyla karşılaştırıldığında 2010 yılında arttı. Buna göre, 2009 yılında 4 milyar 145 milyon 740 bin 850 dolar olan turizm giderleri, geçen yıl 4 milyar 825 milyon 214 bin 101 dolara yükseldi. Geçen yıl Türkiye'ye 33 milyon 27 bin 943 ziyaretçi geldi, kişi başına ortalama 630 dolar harcama yaptı. 2009 yılında ise ziyaretçi sayısı 32 milyon 6 bin 149 kişiydi. Gelen ziyaretçiler 664 dolar harcama yapmıştı. 2009 yılında 5 milyon 561 bin 355 vatandaş yurtdışına giderken, bu rakam, 2010 yılında 6 milyon 557 bin 233 kişiye yükseldi. -4. ÇEYREKTE TURİZM GELİRİ YÜZDE 4,9 ARTTI- Öte yandan, Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 4. dönemde turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 5 milyar 259 milyon 444 bin 102 dolar oldu. Turizm gelirinin 3 milyar 719 milyon 565 bin 958 doları yabancı ziyaretçilerden, 1 milyar 539 milyon 878 bin 143 doları ise yurtdışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket turla gerçekleştirdi. Bu dönemde yapılan harcamaların 4 milyar 491 milyon 557 bin 397 dolarını kişisel, 767 milyon 886 bin 704 dolarını ise paket tur oluşturdu. Yabancıların Türkiye'de ortalama kalış süresi 9,8 gece, kişi başı yaptıkları ortalama harcama ise 618 dolar oldu. Yurtdışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin Türkiye'de ortalama kalış süresi 37 gece, kişi başı ortalama harcaması ise 1514 dolardır. 2010 yılı 4. dönemde Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 7 milyon 40 bin 41 kişidir. Bunun 6 milyon 23 bin 265 kişisini yabancı, 1 milyon 16 bin 776 kişisini ise yurtdışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. 4. çeyrekte turizm gideri, geçen yıl aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarak 1 milyar 360 milyon 142 bin 326 dolar oldu. Bunun 1 milyar 310 milyon 430 bin 546 doları kişisel, 49 milyon 711 bin 780 doları ise paket tur harcaması oldu. Yurtdışını ziyaret eden 1 milyon 713 bin 937 vatandaşın kişi başı ortalama harcaması ise 794 dolar olarak hesaplandı.