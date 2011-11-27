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Ekonomi

Turizm sektöründe dev ortaklık ANKARA (A.A)

27 Kasım 2011 15:47

-Turizm sektöründe dev ortaklık ANKARA (A.A) - 27.11.2011 - Serenas Group, dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Fransız GL Events ile kongre organizasyonu ve fuarcılık gibi birçok alanda işbirliği yapma amacıyla ortaklık anlaşması imzaladı.  Serenas Group'tan yapılan açıklamaya göre, bu birleşme çerçevesinde, GL Events Serenas Group şirketlerine (Serenas, Adors, Frame), Serenas da GL Events'in Türkiye'de mevcut (Congresıum-Ankara Kongre Merkezi, Seed) ve kurulacak tüm işletmelerine ortak olacak. GL Events Avrupa Bölge Başkanı Frank Glaizal, Türkiye'nin gerek istikrarlı büyüyen ekonomik yapısı gerekse stratejik konumlanması ile bölgenin en önemli ülkesi olduğunu belirterek, ulusal ve uluslararası tecrübesi, şeffaf yapısı, güçlü personel ve teknik altyapısı olan Serenas Group ile birleşmekten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. GL Events Türkiye Başkanlığı'na Mustafa Fethi Gürbüz'ün getirildiğini ifade eden Glaizal, Türkiye gibi güvenilir ve gelişmekte olan bir pazardaki etkinliklerinin bu birleşme sonucunda daha hızlı sonuçlanacağına inandıklarını bildirdi. İsimlerine kayıtlı 220 fuar organizasyonu ile Türk Turizm Sektörüne yeni bir renk katacaklarını ifade eden Glaizal, Ankara'da Congresium/ATO Kongre ve Fuar Merkezinin de aralarında bulunduğu birçok yatırıma imza attıklarını belirtti. Glaizal, ayrıca dünyanın değişik merkezlerinde sahip oldukları kongre organizasyon şirketleri aracılığı ile uluslararası kongrelerin Türkiye'ye gelişinin de artacağını da kaydetti. GL Events'in Türkiye Ceo'su olan, Serenas Group Ceo'su Mustafa Fethi Gürbüz de Türkiye'ye yabancı sermaye getirmenin gururu içinde olduğunu ifade etti.

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