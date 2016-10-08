Turizm krizi Kapalıçarşı'yı da vurdu; 600 dükkân kepenk kapattı

Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olarak bilinen İstanbul Kapalıçarşı’da mağazalar turizmde yaşanan sıkıntılar nedeniyle teker teker kepenk indiriyor. İşlerin iyi olduğu dönemde günde 500 bin kişinin ziyaret ettiği Kapalıçarşı’da esnaf artık siftah bile yapamıyor. Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, 3 bin 600 dükkândan 600’e yakını kapanırken, ay sonunda bu rakamın 1000’i, yıl sonunda ise 1500’i bulması bekleniyor.

İlk 8 ayda Türkiye’ye gelen turist sayısının yüzde 30 düşmesine işaret eden HasanFırat, “Bizi asıl zora sokan kongre turizmi ve kruvaziyer gemilerinin azalması oldu” dedi. Fırat, şu değerlendirmeyi yaptı: “Kruvaziyer gemileriyle İstanbul’a gelen binlerce turist için Kapalıçarşı vazgeçilmez bir mekandı. Ancak bu gemilerin sayısı bu yıl azaldı. Ayrıca kongre turizminde de birçok iptal yaşandı. Tüm bunlar esnafı zora soktu. Esnaf ‘bugünlerde geçer’ diye beklerken 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi yaşandı.”

Kuyumcu ve çantalar

Kapalıçarşı’ya gelen ziyaretçilerin önemli bir bölümünün yabancılardan oluştuğunu anlatan Hasan Fırat, “En çok hediyelik eşya, çanta ve deri dükkanları ile kuyumcular dükkan kapattı. Hediyelik eşya alıcılarının yüzde 90’ı turistlerdi. Turistler gelmeyince bu dükkanlar hiç iş yapamaz hale geldi. Kapalıçarşı’da 1000’e yakın kuyumcu bulunuyordu. Bu sayı 600’e indi. Birçok dükkanın kira sözleşmesi yıl sonunda tamamlanıyor. Çıkmak isteseler bile dükkan sahibi parayı istiyor. Bu yüzden de henüz dükkanları kapamadılar ama sözleşmeleri de yenilemediler” dedi.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kökler ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Kapalıçarşı, İstanbul’a gelen turistlerin uğramadan geçmediği, dünyanın en eski çarşıunvanına sahip bir yerdir. Ülkemizde yaşanan üzücü olaylardan dolayı, en çok etkilenen sektörlerin başında turizm gelmektedir. Kapalıçarşı esnaflarımız yaşanılan bu zor günleri atlatmak için sıkıntılı ve siftahsız günler geçirmektedir. En işlek caddelerde kepenkler kapanmaya başlanmıştır. Ülkenin bu zor günleri atlatmasıyla ve turizmin tekrar canlanmasıyla Kapalıçarşı da eski hareketliliğine ve canlılığına tekrar kavuşacaktır.”

Çalışan sayısı 10 bin azaldı

BİR kaç yıl öncesine kadar Kapalıçarşı’da dükkan açmak isteyen bir yatırımcının havaparası ödemesi gerektiğine dikkat çeken Hasan Fırat, şu bilgileri verdi: “Hava paraları 100 bin dolarları buluyordu. Ancak bugün kepenk kapatan bir dükkanın yerine yeni kiracı bile bulunamıyor. Aylardır boş olan dükkanlar var. Aidatını ödeyemeyen kiracılar var. 25 bin kişi çalışıyor. Bu rakam yoğun sezonda burada çalışan sayısı 35 bine kadar çıkıyordu. Bugün esnaf çalışanının haftalığını bile ödeyemiyor.”

Kiralarda indirim yapılması gerekiyor

Kapalıçarşı'da 60 yıldır dükkanı bulunduğunu söyleyen Paşa Hediyelik Eşya’nın sahibi Fazıl Kaçar, şunları anlattı: “Şimdiye kadar böylesini görmedik. Kapalıçarşı’da esnaf ve çalışandan başka kimse yok. Bir zamanlar insanlar içeriye girmek için girişte sıraya giriyordu. Dükkan sahiplerinin kiralarda indirime gitmesi gerekiyor. Bugün çalışanlarımızın maaşını bile ödemekte zorlanıyoruz. Birçok alışveriş merkezi markalara kira indirimleri yapıyor. Bu artık Kapalıçarşı’da da yapmak lazım” dedi.

‘İhya Projesi’nı hayata geçirdi

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kökler, uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve Kapalıçarşı Restorasyon Projesi ile birlikte hayata geçirmek istedikleri Kapalıçarşı’yı İhya Projesi hakkında da şunları söyledi: “Kapalıçarşı yönetimi olarak ticaretin geliştirilmesi, değişen alışveriş kültürüne karşı rekabetin arttırılması, bu alanda kültür ve tanıtım faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Kapalıçarşı zaten bir dünya markasıdır. Bizim amacımız bu dünya markasını ön sıralara taşımak ve Kapalıçarşını’nın ülkemizin tüm şehirlerinde örnek alınabilecek bir kültür, ticaret, tarih ve turizm merkezi olabilmesini sağlamaktır” dedi.

3 bin 600

Kapalıçarşı’daki toplam dükkan sayısı

25 bin

Kapalıçarşı’da çalışan kişi sayısı

92 milyon

Kapalıçarşı’yı yılda ziyaret eden kişi sayısı

500 bin

Yoğun günlerde Kapalıçarşı’ya gelen ziyaretçi sayısı

110.868 m2

Kapalıçarşı’nın toplam alanı

45 bin m2

Kapalıçarşı’daki toplam kapalı alan

1461

Fatih Sultan Mehmet’in Kapalıçarşı’nın inşaatına başladığı yıl

3 bin 500 $

Metrekare başına kiraların en yüksek olduğu rakam

Yıllar itibariyle kruvaziyer gemileriyle İstanbul’a gelen turist

Yıl Gemi Yolcu sayısı

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2012 382 46.920

2013 381 78.505

2014 317 74.941

2015 345 100.734

2016* 45 38.636

*İlk 9 aylık rakamları kapsamaktadır

İlk 8 ayda İstanbul’a gelen turist sayısı yüzde 25.4 azaldı

Ay 2016 2015

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Ocak 693.467 692.401

Şubat 675.250733.024

Mart784.599 945.753

Nisan 716.278 1.038.778

Mayıs 870.905 1.184.124

Haziran 707.949 1.092.608

Temmuz 925.506 1.401.856

Ağustos 909.9141.335.335

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Toplam 6.283.868 8.423.879