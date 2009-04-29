Turizm gelirleri yüzde 11 azaldı

2009 yılı 1. dönem turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 oranında azalarak 2 milyar 466 milyon 573 bin 727 dolar oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Turizm İstatistikleri 2009 Yılı 1. Dönem sonuçlarını açıkladı.



Çıkış yapan Ziyaretçiler Anketi sonuçlarına göre 2009 yılı I. dönem turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 oranında azalarak 2 milyar 466 milyon 573 bin 727 dolar oldu. Bunun 1 milyar 790 milyon 860 bin 681 doları yabancı ziyaretçilerden, 675 milyon 713 bin 46 doları ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.



Ziyaretçilerin seyahatlerini kişisel olarak veya paket tur ile gerçekleştirdiğini ortaya koyan anket sonuçlarına göre, turizm gelirinin 2 milyar 258 milyon 656 bin 662 doları kişisel, 207 milyon 917 bin 65 doları ise paket tur harcamalarından oluştu.



Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan I. dönemde en yüksek turizm geliri 945 milyon 578 bin 361 dolar ile Mart ayında gerçekleşti. Ocak ayında 798 milyon 687 bin 484 dolar, Şubat ayında ise 722 milyon 307 bin 882 dolar gelir elde edildi. Ocak-Mart döneminde kişi başı ortalama harcama yabancılarda 608 dolar, vatandaşlarda ise 975 dolar oldu.



Çıkış yapan ziyaretçi sayısı yüzde 2,4 azaldı



Söz konusu dönemde çıkış yapan ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azaldı.



Ocak, Şubat ve Mart aylarında toplam 3 milyon 636 bin 464 ziyaretçi çıkış yaptı. Bu rakamın 2 milyon 943 bin 175'i yabancı ziyaretçilerden, 693 bin 289'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan oluştu. 1. dönemde en fazla ziyaretçi 1 milyon 426 bin 537 kişi ile Mart ayında gerçekleşti. Ocak ayında 1 milyon 151 bin 951, Şubat ayında ise 1 milyon 57 bin 976 kişi Türkiye'yi ziyaret etti.



Giriş Yapan Vatandaş Ziyaretçiler Anketi sonuçlarına göre, 2009 yılı 1. Dönem Turizm Gideri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 oranında artarak 896 milyon 610 bin 492 dolar oldu. Bunun 851 milyon 50 bin 373 doları kişisel, 45 milyon 560 bin 119 doları ise paket tur harcamalarından oluştu.



1. Dönemde en yüksek turizm gideri 326 milyon 603 bin 864 dolar ile Mart ayında gerçekleşirken, bu rakam Şubat ayında 287 milyon 901 bin 482 dolar, Ocak ayında ise 282 milyon 105 bin 147 dolar oldu. Ocak-Mart döneminde kişi başı ortalama harcama 746 dolar olarak kayıtlara geçti.

