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Ekonomi

Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 31.3 arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Nisan (DHA) - Turizm gelirleri 2018 yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31

30 Nisan 2018 13:22

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Nisan (DHA) - Turizm gelirleri 2018 yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.3 artarak 4.425 milyar dolara çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, turizm gelirinin yüzde 76.1’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23.9’u de yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.
Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3.984 milyar dolarını kişisel harcamalar, 440 milyon dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu.
TÜİK verilerine göre, ilk çeyrekte ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 723 dolar olurken, yabancıların ortalama harcaması 682 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 869 dolar oldu.
Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26.4 arttı. Bunların yüzde 80.2’sini 4 milyon 908 bin kişi ile yabancılar, yüzde 19.8’ini de 1 milyon 213 bin kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26..1 artarak 1 milyar 79 milyon dolar oldu. Bunun 842 milyon 277 bin dolarını kişisel, 236 milyon 731 bin dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu.
Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.1 artarak 2 milyon 70 bin kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 521 dolar olarak gerçekleşti. (Tablo)

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