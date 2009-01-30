Turizm gelirleri 2008'de rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Çıkış Yapan Ziyaretçilerle Giriş Yapan Vatandaşların Turizm Harcamaları ve Profili 2008 Yılı 4'üncü Dönem Sonuçları"nı açıkladı. Turizm gelirleri krizin derinleştiği ve kendisini hissettirdiği 4'üncü çeyrekte arttı. 2007'ye göre dördüncü çeyrekte yüzde 15.2 artan turizm gelirleri 4.4 milyara dolara çıktı.



Buna göre Türkiye'yi, 2008 yılında 30 milyon 929 bin 192 kişi ziyaret ederken, kişi başına ortalama harcama 708 dolar oldu.



Toplam turizm geliri de 21 milyar 910 milyon 964 bin 131 dolar olarak hesaplandı.



2007 yılında Türkiye'yi 27 milyon 214 bin 988 kişi ziyaret etmiş, kişi başına ortalama harcama ise 679 dolar olmuştu.



2007 yılında toplam turizm geliri ise 18 milyar 487 milyon 8 bin 98 dolar olarak hesaplanmıştı.



Turizm giderleri yüzde 7 arttı



Türkiye'nin 2008 yılındaki toplam turizm gideri ise 2007 yılına göre yüzde 7.5'luk artışla 3 milyar 506 milyon 447 bin 562 dolar olarak gerçekleşti.



Ülkenin 2007 yılındaki toplam turizm gideri 3 milyar 259 milyon 625 bin 11 dolar düzeyindeydi. Turizm giderlerinde kişi başına ortalama harcama 717 dolar oldu. Bu rakam 2007 yılında ise 658 dolar idi.



Dördüncü çeyrek



Turizm geliri, 2008'in Ekim-Kasım-Aralık dönemini kapsayan dördüncü çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.2 oranında artarak, 4 milyar 453 milyon 501 bin 257 dolar oldu.



Turizm gelirinin 3 milyar 302 milyon 289 bin 992 doları yabancı ziyaretçilerden, 1 milyar 151 milyon 211 bin 266 doları ise yurtdışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.



Ziyaretçiler seyahatlerini kişisel olarak veya paket tur ile gerçekleştirdi. Turizm gelirinin 3 milyar 903 milyon 894 bin 463 doları kişisel, 549 milyon 606 bin 797 doları ise paket tur harcamalarından oluştu.



2008 yılının dördüncü çeyreğinde en yüksek turizm geliri 2 milyar 262 milyon 486 bin 441 dolar ile ekim ayında gerçekleşti. Ekim-Aralık döneminde kişi başı ortalama harcama yabancılarda 626 dolar, vatandaşlarda ise bin 206 dolar oldu.



Aynı dönemde toplam çıkış yapan ziyaretçi sayısı 6 milyon 227 bin 228 kişi olarak belirlendi. Bunun 5 milyon 272 bin 673 kişisini yabancı ziyaretçi, 954 bin 555 kişisini ise yurtdışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.



2008 yılının dördüncü dönem turizm gideri de yüzde 2.9 oranında artarak 901 milyon 338 bin 919 dolar oldu. Bunun 878 milyon 860 bin 824 doları kişisel, 22 milyon 478 bin 95 doları ise paket tur harcamalardan oluştu.



Aynı dönemde en yüksek turizm gideri 344 milyon 174 bin 546 dolar ile aralık ayında gerçekleşti. Dördüncü çeyrekte kişi başı ortalama harcama 682 dolar olarak belirlendi.

