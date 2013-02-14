Turizm gelirine 6 milyar dolarlık rötuş

Merkez Bankası'nın ödemeler dengesinde 2012 için kullandığı 23.44 milyar dolarlık turizm geliri 29.35 milyar dolara revize edildi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), turizm istatistikleri metodolojisinde yapılan güncelleme sonrası turizm geliri rakamlarını revize etti.

Buna göre, daha önce 2012 yılında 23 milyar 440 milyon dolar olarak açıklanan turizm geliri, 5 milyar 911 milyon dolar artarak 29 milyar 351 milyon dolar olarak revize edildi.

Aynı şekilde, turizm geliri için 2012 yılında 637 dolar olarak açıklanan kişi başına ortalama harcama, 161 dolar artarak 798 dolar olarak yeniden hesaplandı.

Revizyona ilişkin TÜİK bülteninde yer alan açıklamada, kurumun ürettiği tüm istatistiklerde olduğu gibi turizm istatistiklerini de uluslararası tanım ve standartlar çerçevesinde gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler, Dünya Turizm Örgütü ve Avrupa İstatistik Ofisi'nın (Eurostat) tavsiyelerinin değerlendirilerek ve ulusal ihtiyaçların göz önünde bulundurularak söz konusu istatistiklerin üretildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

''Eurostat ve Dünya Turizm Örgütünün turizm istatistikleri metodolojisinde son yıllarda yaptıkları yenilikler dikkate alınarak kurumumuz tarafından yayınlanmakta olan turizm istatistikleri metodolojisi güncellenmiştir. Bu kapsamda, uluslararası tanımlara uygun olarak yerli firmalar tarafından taşınan ziyaretçilerin uluslararası ulaşım harcamaları, marinalarda ziyaretçilerin yapmış oldukları harcamaları kapsayan marina hizmet bedelleri ve ziyaretçilerin ülkemizde yapmış oldukları GSM dolaşım harcamaları turizm gelirine dahil edilmiştir.''

Açıklamada, turizm giderine yabancı firmalar tarafından taşınan vatandaşların uluslararası ulaşım harcamaları ve Türk vatandaşların yurt dışında yapmış oldukları GSM dolaşım giderlerinin eklendiği kaydedildi.

Öte yandan turizm gelir ve gider hesaplamalarında kullanılan Türkiye'ye paket tur ile gelen ziyaretçilerin paket tur harcamalarından (gelen paket tur) Türkiye'ye kalan pay ile yurt içinde ikamet edip diğer ülkeleri ziyaret eden vatandaşların paket tur harcamalarından (giden paket tur) yurt dışına kalan pay da güncellendi.

Güncellemede, 2012 yılında yapılan ve mevsimsel değişiklikleri de gözlemleyebilmek amacı ile üçer aylık dönemler itibari ile dört dönem uygulanan ''Tur Operatörü Anketi'' sonuçları kullanıldı.



Cari açığı 2.2 milyar dolar düşürecek



Son güncellemeyle birlikte 2012 cari açığı 2.2 milyar düşecek. Cari açık rakamı 48.9 milyar dolardan 46.7 milyar dolara inecek.



Son 12 yıldaki gelir



2001-2012 yıllarını kapsayan döneme ilişkin eski ve revize edilen turizm gelirleri (bin dolar) şöyle:

Yıl Eski Gelir Revize Gelir

2001 10.067.155 10.450.728

2002 11.900.926 12.420.519

2003 13.203.146 13.854.868

2004 15.887.444 17.076.609

2005 18.153.505 20.322.111

2006 16.850.947 18.593.950

2007 18.487.010 20.942.501

2008 21.950.807 25.415.067

2009 21.249.335 25.064.481

2010 20.806.708 24.930.996

2011 23.020.393 28.115.694

2012 23.440.436 29.351.446