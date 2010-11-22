-TURİZM GELİRİNDE HEDEF 23,8 MİLYAR DOLAR ANKARA (A.A) - 22.11.2010 - Türkiye'nin 2010 yılı turizm gelirinin 22 milyar 500 milyon dolara ulaşması beklenirken, 2011 yılı toplam turizm geliri de 23,8 milyar dolar olarak programdı. Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) 2011 yılı programındaki verilerden yapılan derlemeye göre, Türkiye dünya turizm pazarında turist giderleri açısından yüzde 3,1, turizm gelirleri açısından ise yüzde 2,6 paya sahip. Avrupa turizm pazarında ise turist girişlerinde yüzde 5,6, turizm gelirlerinde de yüzde 5,3 paya sahip olan Türkiye, dünyadaki en büyük 20 turizm varış noktası içinde, turist girişleri açısından 7'inci, turizm gelirleri açısından da 9'uncu sırada bulunuyor. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, doğrudan ve dolaylı olarak 32 faaliyet dalında istihdam yaratan turizm sektöründe, Türkiye'de doğrudan yaratılan istihdam 2009 yılında yaklaşık 3,6 milyon kişi olarak hesaplandı. 2009 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı 27,1 milyon kişi, turizm gelirleri ise 21,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatak sayısı 570 bine, belediye belgeli yatak sayısı ise 7 bin 115 tesiste 402 bine ulaştı. -EN ÇOK OECD ÜLKELERİ GELİYOR- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkelerinden ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısında son yıllarda önemli artışlar kaydedildi. Bu çerçevede Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 56,5'i OECD, yüzde 20,2'si Rusya Federasyonu'nun dahil olduğu BDT ülkelerinden oluştu. Geçen yıl 2009 yıl Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya yüzde 16,6 ile birinci, Rusya Federasyonu yüzde 10 ile ikinci, İngiltere ise yüzde 8,9 ile üçüncü sırada yer aldı. -BU YIL TURİZM GELİRİ 22,5 MİLYAR DOLAR OLARAK TAHMİN EDİLİYOR- Bu yıl Türkiye'ye gelen turist sayısının 28 milyon 500 bin kişi, turizm gelirinin ise 22,5 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli yatak sayısının 610 bine, belediye belgeli yatak sayısının ise 410 bine ulaşacağı, yatırım aşamasındaki 232 bin yatakla birlikte toplam yatak kapasitesinin 1,3 milyonun üzerine çıkacağı bekleniyor. Sektörde 2010 yılı Haziran sonu itibarıyla 5 bin 957 seyahat acentesi faaliyet gösteriyor. Programda 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatak sayısının 600 bine, belediye belgeli yatak sayısının ise 425 bine ulaşacağı, Türkiye'ye gelen turist sayısının bu yıla göre yüzde 6 artarak 30,2 milyon kişiye ulaşacağı, turizm gelirinin ise yüzde 5,8 artışla 23,8 milyar dolar olacağı öngörüldü. -DÜNYADA TURİZME AVRUPA'NIN PAYI AZALACAK- Verilere göre, uluslararası turizm talebi 1999-2009 döneminde yüzde 33,8 oranında artış gösterirken, aynı dönemde turizm gelirleri de yüzde 88,8 oranında yükseldi. Küresel krizi izleyen ekonomik gerilemenin etkisiyle, geçen yıl uluslararası turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,2 azalarak 880 milyon kişi, turizm gelirleri ise yüzde 9,5 azalarak 852 dolar olarak gerçekleşti. Dünya Turizm Örgütü tarafından hazırlanan Turizm 2020 Yılı Vizyonu çalışmasına göre de 2020 yılında, dünyadaki turist sayısının 1,6 milyar kişi, toplam turizm gelirlerinin ise 2 trilyon dolar olacağı, 717 milyon kişi ile Avrupa'nın en çok turist çeken bölge olmayı sürdüreceği, ancak dünya turizminden 1995 yılında ortalama yüzde 60 pay alan Avrupa turizminin 2010 yılında yüzde 54, 2020 yılında ise yüzde 46 pay alacağı tahmin ediliyor.