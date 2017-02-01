Turizm gelirinde 9 sene geriye gidildi; turist son 17 yılın en ucuz yaz tatili yaptı!

Turistler 2016 yılında son 17 yılın en ucuz Türkiye tatilini yaptılar. Yurt dışından gelen turist, 2016 yılında son 17 yılın en ucuz Türkiye tatilini yaptı. 2015 yılında 756 dolar olan kişi başına ortalama harcama 2016 yılında 705 dolara gerileyerek 2000 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre, 2016'da yabancı turistlerden elde edilen turizm geliri 15 milyar 991 milyon dolar oldu. 2015’te bu rakam 25 milyar 438 milyon dolar idi. Türkiye en son 2007’de yabancı turistlerden 15 milyar 936 milyon lira gelir elde etmişti.

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre, 2016 yılı turizm sektörü için bir hayli zor geçti. Türkiye’nin içinde bulunduğu durum, PKK ve IŞİD saldırıları, komşu ülkelerde yaşanan savaşa durumu, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve yurt dışında Türkiye üzerine yönetilen olumsuz algı operasyonları hem turist sayısının hem de turizm gelirlerinin düşmesine neden oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre 2016’da yabancı turistlerden elde edilen turizm geliri 15 milyar 991 milyon dolar oldu.

2015’te bu rakam 25 milyar 438 milyon dolar idi. Türkiye en son 2007’de yabancı turistlerden 15 milyar 936 milyon lira gelir elde etmişti.

Türkiye gelen yabancı turist sayısındaki düşüş de 10 milyon kişiyi geçti. 2015’te Türkiye’yi 35 milyon 592 bin kişi ziyaret ederken, 2016’da bu rakam 25 milyon 265 bin kişide kaldı. Gelen turist sayılarına bakıldığında 2016 yılında 2008 yılının gerisindeyiz. 2008 yılında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı 26 milyon 431 bin kişi idi.

2008’de 30 milyon kişi

Yurtdışında ikamet eden Türklerle birlikte Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı ise 2016 yılında, 2015’teki 41 milyon 617 bin kişiden 31 milyon 365 bin kişiye geriledi. Yaşanan yaklaşık 10 milyon kişilik kayıp toplam turizm gelirlerine de yansıdı. Türkiye 2015’te 31 milyar 464 milyon dolarlık turizm geliri elde ederken, 2016’da 22 milyar 107 milyon dolar kazanabildi. En son 2007 yılında turizmde 20 milyar 322 milyon dolarlık turizm geliri elden eden Türkiye, yine aynı yıl 27.2 milyon kişiyi ağırlamıştı.

Uzun kalıp az harcadılar

TÜİK verileri, turistlerin yaptığı ortalama geceleme sayısı ve harcamalarda dikkat çekici ayrıntılar içeriyor. Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin ortalama geceleme sayısı 8.7’den 9.8’e yükseldi. Yabancı turistler geçen yıla göre 1 gece daha fazla konaklasa da kişi başına düşen ortalama harcama 715 dolardan 633 dolara geriledi. Yurtdışında yaşayan Türkler de bu istatistiklere dahil edildiğinde ortalama gece sayısı 10.1’de 11.4’e yükseldi. Kişi başına düşen ortalama harcama tutarı da 756 dolardan 705 dolara geriledi.