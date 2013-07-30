Turizm geliri yüzde 22,8 arttı

TÜİK, turizm gelirinin, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,8 artarak 8 milyar 677 milyon 385 bin dolar olduğunu açıkladı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı ikinci dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) turizm istatistiklerini yayımlandı.

Buna göre, bu dönemde turizm gelirinin yüzde 84,6'sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 15,4'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile gerçekleştirirken, bu dönemde yapılan harcamaların 6 milyar 465 milyon 783 bin dolarını kişisel, 2 milyar 211 milyon 601 bin dolarını ise paket tur oluşturdu.

Kişi başına ortalama harcama 825 dolar olurken, yabancılar ortalama 766 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçiler ise ortalama bin 335 dolar harcadı.



Ziyaretçi sayısı yüzde 12,8 arttı



Ziyaretçi sayısı, yüzde 12,8 artarak 10 milyon 514 bin 909 kişi oldu. Bunun 9 milyon 519 bin 922'sini yabancı, 994 bin 987'sini ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.



Turizm giderleri



Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,02 artışla 1 milyar 286 milyon 831 bin dolara ulaştı.

Bunun 1 milyar 48 milyon 81 bin doları kişisel, 238 milyon 750 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Yurt dışını ziyaret eden 1 milyon 835 bin 515 vatandaşın, kişi başı ortalama harcaması 701 dolar olarak belirlendi.