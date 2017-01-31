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BBC Türkçe

Turizm geliri 2016'da yüzde 29,7 azaldı

Türkiye'nin turizm geliri 2016 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 29,7 azalarak yaklaşık 22 milyar dolar oldu. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında da 2016'da geçen yıla kıyasla yüzde 30,05'lik azalma oldu.

31 Ocak 2017 16:58

Türkiye'nin turizm geliri 2016 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 29,7 azalarak yaklaşık 22 milyar dolar oldu. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında da 2016'da geçen yıla göre yüzde 30,05'lik azalma oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre turizm gelirinin yüzde 72,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 27,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 2016'nın dördüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,2 azalarak 4 milyar 782 milyon dolar oldu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; kişi başına ortalama harcama 705 dolar olarak kaydedilirken, yabancıların ortalama harcaması 633 dolar olarak gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında ise 2016 yılında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,05'lik azalış kaydedildi.

2016 yılında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı 25 milyon 352 milyon kişi oldu.

2015 yılının Kasım ayında Rus jetinin düşürülmesinden sonra Türkiye ile Rusya arasında ortaya çıkan gerilim, Rus turist sayısında özellikle 2016 yılının yaz aylarında büyük düşüş yaşanmasına neden olmuştu.

Ayrıca Suriye iç savaşının bölgede yarattığı jeopolitik riskler ile Türkiye'de yaşanan saldırıların ardından güvenlik endişelerinin artması, yabancı turist sayında azalma görülmesine yol açtı.

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