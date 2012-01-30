-Turizm geliri 2011 yılında yüzde 10,6 arttı ANKARA (A.A) - 30.01.2012 - Türkiye'nin 2011 yılı turizm geliri 23 milyar 20 milyon 392 bin 250 dolar, turizm gideri ise 4 milyar 976 milyon 176 bin 604 dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı 4'üncü dönem turizm istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, 2010 yılında 20 milyar 806 milyon 708 bin 444 olan turizm gelirleri, 2011 yılında yüzde 10,6 oranında artarak 23 milyar 20 milyon 392 bin 250 dolara yükseldi. Buna karşılık, 2010 yılında 33 milyon 27 bin 943 olan ziyaretçi sayısı, geçen yıl 36 milyon 151 bin 328 kişiye çıktı. Turizm giderleri de 2010 yılıyla karşılaştırıldığında 2011 yılında arttı. Buna göre, 2010 yılında 4 milyar 825 milyon 214 bin 101 dolar olan turizm giderleri, geçen yıl 4 milyar 976 milyon 176 bin 604 dolara yükseldi. Geçen yıl Türkiye'ye gelen ziyaretçiler kişi başına ortalama 637 dolar harcama yaptı. 2010 yılında ise bu rakam 630 dolardı. 2010 yılında 6 milyon 557 bin 233 kişi vatandaş yurtdışına giderken, bu rakam, 2011 yılında 6 milyon 281 bin 972 kişiye düştü. -4'üncü çeyrek turizm geliri yüzde 1 azaldı- Turizm geliri 2011 yılının 4'üncü döneminde (Ekim -Kasım- Aralık) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 5 milyar 208 milyon 904 bin 274 dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 73'ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 27'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile gerçekleştirdi. Bu dönemde yapılan harcamaların 4 milyar 473 milyon 883 bin 979 dolarını kişisel, 735 milyon 20 bin 295 dolarını ise paket tur oluşturdu. Söz konusu dönemde kişi başına ortalama harcama 702 olarak belirlendi. Bu dönemde yabancıların ortalama harcaması 592 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin ortalama harcaması ise bin 389 doları buldu. Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı. Bu dönemde ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 7 milyon 423 bin 747 kişi oldu. Bunun 6 milyon 401 bin 709 kişisini yabancı, 1 milyon 22 bin 38 kişisini ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Turizm gideri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttı. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 1 milyar 408 milyon 802 bin 538 dolar oldu. Bunun 947 milyon 656 bin 236 dolarını kişisel, 461 milyon 146 bin 302 dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Yurtdışını ziyaret eden 1 milyon 283 bin 815 vatandaşın kişi başı ortalama harcaması bin 97 doları buldu.