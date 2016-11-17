“Turizm çöktü, işsizlik rekor kırdı”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, 2016 yılında ağır bir kriz yaşayan turizmde, 2017 için de ilk sinyallerin olumlu gelmediğini, erken rezervasyon rakamlarının moralleri bozduğunu belirterek, “Erken rezervasyonlarda yaprak kımıldamıyor. Türkiye’nin imajıyla ilgili önemli sıkıntılar var. Özel bir bütçe ile etkin bir tanıtım atağına başlanması gerekiyor” dedi. Budak, “Turizm sektöründen etkilenen diğer sektörleri koyduğunuz zaman 500 bin civarında çalışanımız işsiz kalmıştır. Turizmdeki daralmayla birlikte işsizlik oranı yüzde 11.3 ile rekor seviyelere geldi” diye konuştu.

Budak, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 bütçesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Budak’ın açıklamaları şöyle:

“Türkiye cari açık veren bir ülkedir. Doğrudan döviz kazandıran ana sektörümüz turizmdir. On aylık dönemde 9.5 milyon turist, 8 milyar dolar düzeyinde gelir kaybı ortaya çıktı. Turizmdeki gerileme ekonominin tüm sektörlerini etkiliyor. Turizm sektöründen etkilenen diğer sektörleri koyduğunuz zaman 500 bin civarında çalışanımız işsiz kalmıştır. Turizmdeki daralmayla birlikte işsizlik oranı yüzde 11.3 ile rekor seviyelere geldi.

“Geçen yıl Bakan Mahir Ünal, ‘Rusya’dan 2 milyon turist gelir sorun olmaz’ diyordu. Bu anlayışla gerekli adımlar atılmadı ve ağır bir fatura ortaya çıktı. Bugün de ‘Rusya ile ilişkiler düzeldi 5 milyon turist gelir’ gibi açıklamalar yapılıyor. Bu yaklaşım yine kaybettirir. Önümüzdeki sene eğer sadece Rusya’ya güveniyorsak, burada uyarıyorum, sadece Rusya’yla Türk turizmi kurtulmaz. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle Rusya’dan gelecek turist sayısı da 2 milyonun üstünde olmaz.

“Türkiye’nin Avrupa pazarında yoğunlaşması lazım. 2017 için özel bir bütçe ile daha fazla tanıtım yapması lazım ama bakıyorsunuz, 2016 yılında 118 turizm fuarına katılım öngörülürken, 2017 için fuar sayısı 112’ye düşürülüyor. Bu büyük bir çelişkidir. Erken rezervasyonlarla ilgili rakamlar hiç olumlu değil. Yaprak kımıldamıyor ve moraller son derece bozuk. Türkiye'nin imajıyla ilgili son derece önemli sıkıntılar var. Bunların aşılması için de PR çalışmaları yapılması gerekiyor, fuar sayısının artırılması gerekiyor. Avrupa pazarı bizim için en olgunlaşmış pazar. Bu pazarın en önemli televizyon kanallarına, gazetelerine ilanlar verilmesi, haberler yaptırılması ve bu imajla ilgili sıkıntının aşılması gerekir.”

“Aspendos’un iptali çok yanlış”

“Aspendos Festivali önemli bir marka ve dünya bunu tanıyordu. Turizmi ‘deniz-kum-güneşten’ kurtaralım’ deniyor ama sonra böylesine önemli kültürel etkinlik iptal ediliyor. Bunun gerekçesini merak ediyorum. Binlerce yıldır medeniyetler yaşamış bu topraklarda. Aspendos Festivali, bunu öne çıkaran önemli bir etkinliktir. Yeni markalar oluşturulması gerekirken, iyi giden bir organizasyonlara müdahale ediliyor ve bozuluyor. Antalya’da yirmi üç yıldır süre gelen Opera ve Bale Festivali’nin iptal edilmesi büyük bir yanlış oldu. İki bin yıldır sanata hizmet eden Aspendos’ta bu yıl festival yapılamadı. Umarım bu yanlış bir daha tekrarlanmaz. Şunu da yanına hemen ilave edeyim. Antalya’da Aspendos kalitesinde bir açık hava tiyatromuz hala yok.”