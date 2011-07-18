-TURİZM BOYKOTUNA DEVAM TEL AVİV (A.A) - 18.07.2011 - İsrailli sendika başkanları, Mavi Marmara filosu olayından sonra Türkiye'ye başlattıkları turizm boykotunun devam ettirilmesi kararını aldı. İsrail radyosunun haberine göre, sendika başkanlarının yaptıkları ve 380 başkanın katıldığı toplantıda, yüzde 98 çoğunlukla, uygulanan turizm boykotunun devamı ve çalışanlarının tatil için Türkiye'ye gönderilmemesi benimsendi. -TURİZMİMİZE FAZLA ETKİSİ OLMAYACAK"- Sendikaların kararını değerlendiren Türkiye'nin Tel Aviv'deki Kültür ve Turizm Müşaviri Hasan Sarıtepeci ise söz konusu sendikaların tur operatörleriyle anlaşmalarını ta sene başından yaptıkları için bu kararın Türkiye'ye farklı, yeni bir etkisinin olmayacağını söyledi. Sarıtepeci, "Böyle bir kararın çıkmasını bekliyorduk" derken, kararı daha çok, siyasi anlam taşıyan bir mesaj olarak nitelendirdi ve "Zaten turizm sezonunun ortasında bulunuyoruz. Bu kararın bireysel olarak Türkiye'ye gitmek isteyen İsrailliler üzerinde fazla bir etkisi olmayacak" diye konuştu. Sarıtepeci, önümüzdeki sonbaharda sendikaların bir daha ki toplantısında, iki ülke ilişkilerinin tamir edilmesi çabaları çerçevesinde, farklı bir gelişme de olmaz ise, boykotun kaldırılmasını beklediklerini ifade etti. İsrail'de büyük iş kurum ve kuruluşlarında çalışan 400 bin kadar çalışan ve aileleri, her yıl sendikalar tarafından tatile gönderiliyor. -ANTALYA VE TÜRKİYE REKLAMLARI YOLLARDA...- Kültür ve Turizm müşavirliği, bu yıl Türkiye reklamlarına da önce ulaşım araçları ve gazetelerle başladı. İsrail çapında 420 belediye otobüsü, Antalya'yı gösteren ve "Turkey Welcomes You" ibaresi yazılı reklamları taşıyor. Benzer reklamlar İsrail'in büyük gazetelerinde de yer alırken, yarından itibaren de İsrail'in en yaygın İbranice gazetelerinden Yedioth Ahronot'ta Bodrumlu reklamlar boy gösterecek. 1 Ağustos'tan itibaren de daha önce durdurulan Bodrum'a çarter seferleri yeniden başlıyor. Türkiye, bu reklam kampanyasına İsrail'in en büyük tur operatörlerinden "Fliying Carpet" ile ortaklaşa girişti. Önümüzdeki haftadan itibaren de İsrail televizyonlarında 150 bin dolarlık reklam kampanyası ile tanıtımlara devam edilecek. -GEÇEN AY 60 BİN İSRAİLLİ TÜRKİYE'YE GİTTİ- Öte yandan, İsrail radyosu, İsrail Havalimanı İdaresi verilerine dayanarak, geçen Haziran ayında 60 bin dolayında İsrailli'nin Türkiye'ye gittiğini ve bu rakamda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40 oranında artış olduğunu duyurdu. Radyonun haberinde, Türkiye'nin yanı sıra geçen ay içinde İsrailliler'in gittikleri turizm destinasyonları arasında Bulgaristan, Yunanistan ve Ukrayna'da da yer aldı. Reklamların yanı sıra son 10 gün içinde İsrail'deki birçok medya ve yayın kuruluşunda Türkiye'yle ilgili haber ve programlara yer verildiği; görüntülerde çoğunlukla Antalya'nın yer aldığı gözlendi. Fliying Carpet CEO'su Eyal Kaşdan, Türkiye'yle ilgili olarak böyle olumlu bir gelişmeyi bekledikleri dile getirdi. Fliying Carpet'in, Türkiye'deki lüks tatil köylerine düzenlediği paket turların yeniden ilgi çektiği ve Türkiye'nin yeniden İsrailliler'in seyahat seçenekleri arasına girmeye başladığı belirtiliyor.