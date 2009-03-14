Turizm Borsası'nda KKTC en iyi seçildi

Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'nda (ITB) her yıl geleneksel olarak verilen en iyi stant ödülünü Avrupa kategorisinde KKTC standı kazandı.



Avrupa kategorisinde Romanya'nın standı ikinci seçilirken, Türkiye standı da üçüncülük ödülünü aldı.



Standların fuar boyunca sergiledikleri performanslarına göre verilen ödüllerde birinciliğe layık görülen KKTC standına verilen ödülü, KKTC Almanya Turizm Ataşesi Önal Dorak aldı. Dorak, ödülü alırken yaptığı konuşmasında, bu ödülün aynı zamanda KKTC'nin daha fazla tanınmasına da katkı sağlayacağını söyledi.



KKTC'nin bu ödüle layık görülmesi Türkiye Ulusal Standı'nda görev yapan ve standı ziyaret eden vatandaşlar tarafından da büyük bir coşkuyla karşılandı.



Türkiye'ye verilen üçüncülük ödülü de Berlin Turizm ve Kültür Ataşesi Hüseyin Gazi Coşan'a sunuldu.



Tur operatörleri kategorisinde de, bu yıl 40. kuruluş yılını kutlayan ve Almanya'nın önde gelen turizm şirketlerinden Öger Tours üçüncülük ödülü aldı.



Bu arada "Anadolu Ateşi" dans grubunun sunduğu gösteri de büyük ilgiyle izlendi. Türklerin yanı sıra Alman ziyaretçiler de "Anadolu Ateşi"nin gösterilerini büyük bir dikkatle izlediler. Gösteriden sonra "Anadolu Ateşi"nin bir Türk bayrağı açarak seyircilere göstermesi de Türk izleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı.



43. Uluslararası Turizm Borsası Fuarı yarın sona erecek.

