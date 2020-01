Turizm Bakanlığı'ndan Rusya dahil 13 ülkeden gelecek uçaklara 6 bin dolar yardım

Turist sayısındaki azalmaya karşı önlemler artıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı iptallerin önüne geçmek için Rusya, İran, Ukrayna gibi 13 ülkeden turist getiren acentelere uçak başına 6 bin dolar yardım ödeyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rusya’da yaşanan ve tüm bölgeyi etkisi altına alan ekonomik krizin turizme verdiği kayıpların azaltılması için çalışmalarına devam ediyor. Bakanlık, uçuş ve rezervasyon iptallerinin önüne geçilebilmesi için, tarifesiz (charter) turistik uçak ile turist getiren seyahat acentalarına destek verecek. Bu kapsamda, Rusya, İran, Ukrayna gibi 13 ülkeden turist getiren acentalara uçak başına 6 bin dolaryardım yapılacak.

Bakanlıktan acentalara yapılan duyuruda, “Rusya’da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle uçuş ve rezervasyon iptallerinin önüne geçilebilmesi ve turizm sektörü üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması için, tarifesiz (charter) turistik uçak seferleriyle turist getiren Bakanlığımızdan (A) grubu seyahat acentası işletme belgeli seyahat acentalarına yönelik destek sağlanması kararı alınmıştır” denildi.

Rusya da var İran da

Duyuruda, destek kapsamındaki ülkeler ile havalimanları ve desteğin nasıl yapılacağına ilişkin genel bilgilendirme de yapıldı. Azerbaycan, Moldova, Belarus, Özbekistan, Ermenistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve İran destek kapsamındaki ülkeler oldu. Destek kapsamındaki havalimanları da Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum ve İzmir Adnan Menderes olarak belirtildi. Uçak başına 6 bin dolar tutarında yapılacak desteğin sonlanma tarihi ise 30 Kasım saat 23.59 olacak. Bakanlık desteğin kapsamını ise “Anılan ülkelerden belirtilen havalimanlarına en az 100 yolcu kapasiteli uçaklarla gerçekleştirilen (N 210 ve N 211 uçuş kodu ile) tarifesiz (charter) turistik uçak seferleriyle turist getiren Bakanlığımızdan (A) grubu seyahat acentası işletme belgesine sahip seyahat acentaları yararlandırılır” diyerek açıkladı.

10 belge istendi

Bakanlık destekten yararlanacak acentalardan da şu belgeleri istedi:

- Başvuru dilekçesi

- Acenta tarafından hazırlanan aylık (Eylül, ekim ve kasım ayları için ayrı ayrı hazırlanan) hakediş çizelgesi

- Aslına uygunluğu seyahat acentası belgesi sahibi şirket tarafından onaylanan uçak firması ile tur operatörü arasında düzenlenmiş olan sözleşme örneği ve yeminli tercüman onaylı tercümesi

- Aslına uygunluğu seyahat acentası belgesi sahibi şirket tarafından onaylanan, tur operatörü ile seyahat acentası arasında düzenlenmiş olan sözleşme örneği ve yeminli tercüman onaylı tercümesi

- Başvuru tarihinden önceki son 7 iş günü içerisinde Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan seyahat acentası belgesi sahibi şirketin borcu olup olmadığını gösterir yazı

- Taahhütname

- Tarifesiz (charter) turistik seferlerine ilişkin ilgili yer hizmeti kuruluşu, Havalimanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve ilgili Havalimanı Müdürlüğünden onaylı iniş yapılan her havalimanı için ayrı ayrı düzenlenmiş aylık uçuş beyan formu

- Her bir havalimanı için aylık olarak düzenlenmiş turizm desteği başvuru formu

- Pasaport no ve yolcu isimlerinin belirtildiği, her uçak için ayrı ayrı düzenlenmiş Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünden onaylı yolcu listesi ile acenta tarafından verilecek yolcu listesi (uçaklarda tek bir acentanın yolcusunun bulunması halinde bu liste istenilmez)

- Belge sahibi şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri.