-TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALACAK ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli 2 avukat alacak. Gazetelerde yer alan ilanları göre Merkez Müdürlüğü (merkez) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre, avukat pozisyonunda, KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla, boş bulunan sözleşmeli personel (avukat) pozisyonunun üç katına kadar aday arasından, KPSS başarı sıralamasına göre sözleşmeli personel (avukat) alınacak. Adaylarda, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2010 KPSS sınavına girmiş, KPSSP3 (B Grubu) 75 ve üzeri puan almış, ayrıca avukatlık stajını tamamlamış ve avukatlık ruhsatını almış olmaları şartları aranacak. Başvurular en geç 31 Aralık 2010 tarihinde mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine yapılacak. -AKADEMİK PERSONEL ALIMI- Bu arada Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak. Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünün Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan ilanına göre rektörlük 4 profesör, 2 doçent ve 13 yardımcı doçent alımında bulunacak. Adaylar başvurularını 15 gün içinde şahsen Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne yapacak. Alınacak olan öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar ve sayıları şöyle: ''Eğitim fakültesinin Eski Türk Dili Edebiyatı bölümü (1 profesör), Tıp fakültesinin tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi biyokimya bölümü (2 profesör), Beden eğitim ve spor yüksek okulunun hareket ve antrenman bilimleri bölümü (1 profesör), Fen Edebiyat Fakültesinin genel sosyoloji ve metodoloji bölümü (1 doçent), Sağlık bilimleri fakültesinin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü (1 doçent), Eğitim fakültesinin sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi eğitim bölümü (2 yardımcı doçent), Fen edebiyat fakültesinin Yeni Türk Dili Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı bölümü (3 yardımcı doçent), Diş Hekimliği Fakültesinin periodontoloji, endodonti, protetik diş tedavisi bölümü (3 yardımcı doçent), Mühendislik Fakültesinin yapı bölümü (1 yardımcı doçent), Veteriner fakültesinin fizyoloji bölümü (1 yardımcı doçent), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunün spor yöneticiliği bölümü (1 yardımcı doçent), Kırıkkale Meslek Yüksekokulunun rafineri ve petrokimya teknolojisi bölümü (2 yardımcı doçent)''