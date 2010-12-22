Turizm Bakanlığı Harbiye’ye el koydu





MEHMET DEMİRKAYA - T24





Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 6 ay önce yaptığı “Şişli-Harbiye Tarihi ve Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nı bozdu. Bakanlık, söz konusu imar planı kapsamındaki turizm merkezleriyle ilgili imar yetkisinin kendisine ait olduğunu Belediye’ye bildirdi.

Doğan Grubu’na ait Hilton ve arazisi de söz konusu plan içerisinde bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18 Haziran 2010 tarihinde oybirliği ile kabul ettiği, “Şişli-Harbiye Tarihi ve Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”na Turizm Bakanlığı itiraz etti.



“Yetki Turizm Bakanlığı’nda”



Söz konusu plan kapsamında turizm merkezleri bulunduğu için devreye giren Turizm Bakanlığı Belediye’ye gönderdiği yazıda özetle şöyle dedi:

“Turizm merkezlerinin, hazırlanacak planlarda ‘turizm merkezi’ olarak gösterilerek içerisine herhangi bir plan kararı getirilmemesi ve plan notu olarak ‘Bu alanlarda 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca her ölçekte planı yapma, yaptırma ve re’sen onama yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndadır’ ibaresinin eklenmesi uygun görülmüştür”.

Hilton Oteli, Taşkışla binası, Radyo Evi, Açık Hava Tiyatrosu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, Harbiye Askeri Müzesi, Maçka Demokrasi Parkı, Dolmabahçe Sarayının aydınlatılması için yapılmış olan Dolmabahçe gazometresini içine alan, Maçka-Taksim-Harbiye arasındaki bölgeyi kapsayan, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, itiraz üzerine yeniden Belediye Meclisi’nin gündemine geldi.



Fonksiyonlar yeniden değerlendirilecek



Büyükşehir Belediye Meclisi geçen hafta, Bakanlığı itirazı üzeri, söz konusu planlarla ilgili şu kararı aldı:

“Şişli ilçesi, Harbiye Tarihi ve Kentsel Sit Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli K.A.N.İ.Planı teklifi ve teklife dair alınan İBB Meclisinin 18.06.2010 gün 1554 sayılı kararı incelenmiş olup İBB Meclisinin 18.06.2010 gün 1554 sayılı kararının komisyon görüşü bölümünün



‘Şişli Harbiye Tarihi ve kentsel Sit alanına ilişkin 1/5000 ölçekli K.A.N.İ.Planı teklifi incelenmiş olup turizm alanları, ulaşım sistemi ve fonksiyonları açısından yeniden değerlendirilmesi bu değerlendirmeye göre kurum görüşlerinin yenilenmesi ve plan notlarının bu doğrultuda tekrar oluşturulması için müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.’ Şeklinde revize edilmesi uygun görülmüştür”.

