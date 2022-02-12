Turizm Bakanı Mehmet Ersoy: Bu yılki 35 milyar dolarlık turizm geliri beklentimiz ellerimizi açıp turist beklemekle olmayacak, sahada önemli çalışmalar yapılıyor

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, bu yıl turizm geliri beklentilerinin 35 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge’ye konuşan Bakan Ersoy, 35 milyar doların nasıl hesaplandığını şöyle açıkladı:

“Önce ilk 40 gün göstergelerine bakıyoruz. Rezervasyonları inceliyoruz... Dünya genelinde kalkan kısıtlamalar hesaplanıyor. Uçuş güzergâhları. Kısıtlamaları kalkan ülkelerin Türkiye açısından turizm önceliklerine bakılıyor... Hava trafiğindeki hızlanmanın Türkiye destinasyonu inceleniyor... Tanıtımdan aldığımız geri dönüşler. Birisi ‘Acaba bu sene nereye gitsem?’ dediği an Türkiye’yi görecek şekilde bir tanıtım ağı kurduk... Bu ağı sürekli kontrol edip yeniliyoruz. Ve veriler alıyoruz. İleri dönük rezervasyonların seyrine bakıyoruz… Bütün bunları grafikler halinde ortaya koyunca öngörülebilir bir sonuca varıyoruz. 35 milyar doları işte böyle buluyoruz... Yani bilimsel verilerle... Rakamlarla.

Yüzde 35 rakamının tutması elbette ellerini açıp turist beklemekle olmayacak. Sahada önemli çalışmalar yapılıyor... (Nedir onlar?) Yalnızca otel ve konaklama değil, hizmet kapasitesini artırmak.

İşte size bir örnek, Antalya Havalimanı... Şimdi gelir artacaksa bir şekilde turist sayısı da artacak. O zaman Antalya’ya inen turist sayısı artacak. Biliyorsunuz Antalya çok önemli bir kapasite. Şimdi o limana gelen turist pasaport kuyruğunda saatlerce beklerse olur mu? Havalimanındaki pasaport banko oranını yüzde 30 artırdık. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Bey de talimat verdi. Pasaport polisi sayısı da arttırıldı. Aynı şekilde havalimanında ciddi tadilat yaptık. Tuvaletlere kadar ciddi kapasite artışı yapıldı...

Madem uçuş sayılarının artmasını bekliyoruz, o zaman alanlardaki yer hizmetleri de çok önemli. Yer hizmeti veren şirketleri tek tek aradım. Her birinden bordroları istedim. Yani geçen yıl kaç kişi çalıştırmış, bu sene ne kadar arttırmış... Eğer turizm gelirini arttıracaksak, bu tür temel destek ve hizmetlerdeki kapasite artışını da görmeliyiz...”

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