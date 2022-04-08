Turizm Bakanı Ersoy: Krize bağışıklı olmayı öğrenmemiz gerekiyor; krize bağışıklı olmanın da bir tane aşısı var, pazar çeşitliliği

2019’da rekorları yakaladıktan sonra tam yeni rekorlara nitelikli turist için 2020’de daha büyük hedefleri yakalamak isterken Covid-19’un başladığını dile getiren Ersoy, “52 milyon olan rakamlarımız, 2020’de 16 milyona kadar geriledi. Tabi bu hedefleri yakalamak için ne yapmamız gerekiyordu? En önemli şey pazar çeşitliliği. Pazar çeşitliliğiyle ilgili gerekli adımları atmaya başlamışken maalesef bu istenmedik olayla tüm dünyayla birlikte ülkemizde karşılaştı. Ama devlet ve sektör olarak ele ele verdik çok hızlı hareket ettik o dönemde. Güvenli Turizm Sertifikasını dünyaya örnek olacak şekilde hayata geçirdik. Turizm Geliştirme Ajansını da etkili bir silah olarak kullandık. Pandemi döneminde 22 uluslararası televizyonlarda, 81 ülkede dijital platformlarda çok yoğun tanıtım yaptık. Dünyanın birçok noktasında binlerce editörü, sosyal medya fanlarını seçerek ülkemize getirdik, onları pazarları kapalı olduğu dönemlerde etkin bir tanıtım videosu olarak kullanmayı başardık" sözlerini kaydetti.
Yapılan çalışmaların Türkiye tarihinde bu yoğunlukta yapılan ilk kampanyalar olduğunu ifade eden Ersoy, “Geçen sene birçoğunuzun inanmadığı bir hedef vardı, 30 milyon turist, 24 milyar dolar gelir. Bu hedefi 30 milyon turist, 24.5 milyar dolar gelir olarak gerçekleştirdik” dedi.
"Güvenli Trafik Sertifikasını yıl sonuna kadar yeşil turizm sertifikasına dönüştürmüş olacağız"
Rakipleri olan turizm ülkeleri küçülürken, Türkiye’nin onlardan daha az küçüldüğüne değinen Bakan Ersoy, “Büyürken biz hepsinden daha hızlı ve daha iyi şekilde büyüdük. Geçen sene nitelikli turiste daha hızlı ulaşabilmek için 2634 sayılı yasada bazı değişikliklere gittik. Bu yasa kapsamında belediye belgeli oteller, bir de belediye artı bakanlık belgeli oteller var. Temmuz sonuna kadar artık bütün otellerin belediye belgeli olanlarda dahil olmak üzere hepsinin bakanlık belgeli olmasını sağlıyoruz. Yani bir tek sesliliğe, tek bir standardizasyona geçiyoruz. Eğer nitelikli turist istiyorsanız bu alfabenin A’sı. Güvenli Turizm Sertifikasyonunda kanunlar süresiz hale geldi. Bir değişikliğe gidiyoruz. Güvenli Trafik Sertifikasını yıl sonuna kadar yeşil turizm sertifikasına dönüştürmüş olacağız. Bu stratejiyi oturtabilmek için dünyada bu konuda uzmanlaşmış en üst merci olan Global Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile bakanlık olarak 3 yıllık bir protokol imzaladık. Sektör temsilcileriyle sertifika detaylarını paylaşmaya başladık. Yıl sonuna kadar sertifikasyonu hazır hale getirip hayata geçireceğiz" diye konuştu.
"Kriterlere ulaşan ilk ülkede bizler olacağız"
Türkiye’nin geçen yıl Paris Sözleşmesi’ni imzaladığını hatırlatan Bakan Ersoy, “Bu sözleşme gereği sektörler, ülke ve bölge olarak yerine getirmemiz gereken taahhütler var. Geleceğin turizminde tercih edilen ülke, tercih edilen destinasyon olmak istiyorsak, sürdürülebilirlikle ilgili sertifika edilmiş bu kriterleri tamamlamamız gerekiyor. Bundan işten kaçış yok. Eğer kriterleri tamamlamazsak, bu maliyetleri üstlenmezsek bize yolcu ihraç eden ülkeler vergi şeklinde bunları zaten bizden alacaklar. Bizim bu sistemi oturtmamız gerekiyor. Bu aşamalı bir program. 2023 sonuna kadar, 2025 ve 2030 sonuna kadar yapmamız gerekenler var. Ben sizlere güveniyor ve inanıyorum, biz hedeflerimize bu tarihlerden önce ulaşacağız. Global Sürdürülebilir Turizm Konseyi'nin (CSTC) söylemine göre söylüyorum, dünyada devlet bazında bu işi koordine eden ilk ülkeyiz. İnşallah bu kriterlere ulaşan ilk ülkede bizler olacağız" ifadelerini kullandı.
"Bu sene de maalesef Ukrayna krizi geçen yıl itibarıyla başladı"
2022 itibarıyla 'yeni hedef olarak 42 milyon turist, 35 milyar dolarlık gelir hedefi açıkladıklarını aktaran Bakan Ersoy, "Bu sene de maalesef Ukrayna krizi geçen yıl itibarıyla başladı. Öncelikle temennimiz bir an önce ateşkesin sağlanması ve can kayıplarının önlenmesi. Zaten bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, üstün bir performans gösteriyorlar, son derece gayretli bir şekilde barışın tesisi için çalışıyorlar" dedi.
"Almanya, Hollanda, Belçika, Nordik, Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkelerinde 2019 rakamlarını yakalamayı hedefliyoruz"
Bu süreçte kendilerinin yaptıklarını anlatan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlık olarak geçen Ekim ayı itibarıyla alternatif pazarlar ve pazar çeşitliliği ile ilgili stratejilerimizi, eylem planlarımızı zaten hayata geçirdik. Bu sebeple Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı son 2 senede 22 ülkede örgütlüyken, televizyon reklamları yaparken bu sene itibarıyla 140 ülkede televizyon reklamları ve dijital programlarda çok yoğun tanıtıma başladı. Şu anda 140 ülkede çok yoğun bir şekilde tanıtım yapıyoruz. Yine 26 ülkede şu an için 137 büyük ve orta ölçekli tur operatörleriyle birlikte tanıtım kampanyalarını başlattık. Bu Türkiye turizm tarihinde yapılmış açık ara en büyük kampanya. Ve sonuçlarını da almaya başlıyoruz. Bu yıl Almanya, Hollanda, Belçika, Nordik, Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkelerinde 2019 rakamlarını yakalamayı hedefliyoruz. Yine İngiltere, İsrail, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde 2019’un üstünde rakamlarla kapatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
"Haziran ortasında normalleşmenin tamamen sağlandığını hep beraber göreceğiz"