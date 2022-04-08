Turizm Bakanı Ersoy: Krize bağışıklı olmayı öğrenmemiz gerekiyor; krize bağışıklı olmanın da bir tane aşısı var, pazar çeşitliliği

2019’da rekorları yakaladıktan sonra tam yeni rekorlara nitelikli turist için 2020’de daha büyük hedefleri yakalamak isterken Covid-19’un başladığını dile getiren Ersoy, “52 milyon olan rakamlarımız, 2020’de 16 milyona kadar geriledi. Tabi bu hedefleri yakalamak için ne yapmamız gerekiyordu? En önemli şey pazar çeşitliliği. Pazar çeşitliliğiyle ilgili gerekli adımları atmaya başlamışken maalesef bu istenmedik olayla tüm dünyayla birlikte ülkemizde karşılaştı. Ama devlet ve sektör olarak ele ele verdik çok hızlı hareket ettik o dönemde. Güvenli Turizm Sertifikasını dünyaya örnek olacak şekilde hayata geçirdik. Turizm Geliştirme Ajansını da etkili bir silah olarak kullandık. Pandemi döneminde 22 uluslararası televizyonlarda, 81 ülkede dijital platformlarda çok yoğun tanıtım yaptık. Dünyanın birçok noktasında binlerce editörü, sosyal medya fanlarını seçerek ülkemize getirdik, onları pazarları kapalı olduğu dönemlerde etkin bir tanıtım videosu olarak kullanmayı başardık" sözlerini kaydetti.

Yapılan çalışmaların Türkiye tarihinde bu yoğunlukta yapılan ilk kampanyalar olduğunu ifade eden Ersoy, “Geçen sene birçoğunuzun inanmadığı bir hedef vardı, 30 milyon turist, 24 milyar dolar gelir. Bu hedefi 30 milyon turist, 24.5 milyar dolar gelir olarak gerçekleştirdik” dedi.

"Güvenli Trafik Sertifikasını yıl sonuna kadar yeşil turizm sertifikasına dönüştürmüş olacağız"

Rakipleri olan turizm ülkeleri küçülürken, Türkiye’nin onlardan daha az küçüldüğüne değinen Bakan Ersoy, “Büyürken biz hepsinden daha hızlı ve daha iyi şekilde büyüdük. Geçen sene nitelikli turiste daha hızlı ulaşabilmek için 2634 sayılı yasada bazı değişikliklere gittik. Bu yasa kapsamında belediye belgeli oteller, bir de belediye artı bakanlık belgeli oteller var. Temmuz sonuna kadar artık bütün otellerin belediye belgeli olanlarda dahil olmak üzere hepsinin bakanlık belgeli olmasını sağlıyoruz. Yani bir tek sesliliğe, tek bir standardizasyona geçiyoruz. Eğer nitelikli turist istiyorsanız bu alfabenin A’sı. Güvenli Turizm Sertifikasyonunda kanunlar süresiz hale geldi. Bir değişikliğe gidiyoruz. Güvenli Trafik Sertifikasını yıl sonuna kadar yeşil turizm sertifikasına dönüştürmüş olacağız. Bu stratejiyi oturtabilmek için dünyada bu konuda uzmanlaşmış en üst merci olan Global Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile bakanlık olarak 3 yıllık bir protokol imzaladık. Sektör temsilcileriyle sertifika detaylarını paylaşmaya başladık. Yıl sonuna kadar sertifikasyonu hazır hale getirip hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"Kriterlere ulaşan ilk ülkede bizler olacağız"