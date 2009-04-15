Turizimcilere destek müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, turizmcilerin KOBİ'lerin yararlandığı destek ve teşviklerden yararlanması konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanı ile mutabakat sağlandığını, bununla ilgili yasanın bu hafta çıkmak üzere olduğunu söyledi.



Günay, yasanın çıkmasıyla birlikte turizm sektörünün döviz getiren hizmet sektörü kapsamına alınacağını kaydetti. Ancak ihracat sektörünün etkisindeki bir büroktarik direnişle karşı karşıya olduklarını ifade eden Günay, ``Sitemle, yüksek sesle ifade ediyorum; Biz turizm sektörü olarak, ihracatçıyız. İhracatçıların yararlandığı her türlü destekten bizim de yararlanmamız gerekir'' dedi.



İzmir'in Çeşme İlçesi'nde yapılacak Turizm Haftası'nın açılışı için kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İzmir Ticaret Odası'nda (İTO) düzenlenen `İzmir Turizm Stratejisi ve Hedef Pazarlar' konulu toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Günay, ihracatçılara yönelik sitemini ifade etti. Turizm sektörünün, KOBİ'lerin yararlandığı destek ve teşviklerden yararlanması konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanı ile mutabakat sağlandığını, bununla ilgili yasanın bu hafta çıkmak üzere olduğunu söyleyen Bakan Günay, yasanın çıkmasıyla birlikte turizm sektörünün döviz getiren hizmet sektörü kapsamına alınacağını kaydetti. Turizm sektöründe faaliyet gösterenlerin ihracatçı sayılmalarıyla ilgili, ihracat sektörünün etkisindeki büroktarik direnişle bir ölçüde karşı karşıya olduklarını dile getiren Bakan Günay, şunları söyledi:



``Sitemle ifade etmek istiyorum. Biz turizmciler Türkiye'ye ciddi şekilde döviz getiriyoruz. Örneğin bin yataklı bir otelimiz, binlerce yiyecek, yüzlerce ton içecek tüketiyor. Bir anlamda ambalaj sanayini fazlaca kullanmadan biz de ihraç ediyoruz. Ülkemize gelen yabancılara döviz karşılığında pazarlıyoruz ve ülkemize döviz getiriyoruz. Bu bence kolaylaştırılmış ihracat. Daha ustalıklı, sofistike bir ihracat yöntemidir. Ama ne yazık ki geleneksel ihracatçıların etkisindeki bir bürokratik direnişle tam olarak sorunumuzu çözmüş değiliz. Yüksek sesle bunu ifade ediyorum. Turizm Haftası'nın açılışında bir sitem olarak ayrıca ifade ediyorum. Bu noktayı zorluyoruz. Biz turizm sektörü olarak, ihracatçıyız. İhracatçıların yararlandığı her türlü destekten bizim de yararlanmamız gerekir. Bunu zorluyoruz. Öyle sanıyorum ki yakın bir gelecekte KOBİ'lerle ilgili başardığımız kısmı gibi bu kısmı da başaracağız.''



TÜRKİYE İLK 7'YE GİRDİ



2008 yılında ekonomik kriz ile birlikte dünyada daralma yaşanırken, turizmin ön plana çıktığına dikkat çeken Bakan Günay, dünyadaki marka kentlerde yüzde 1-1.5 oranında gerileme yaşanırken, Türkiye'de yüzde 12 oranında artış olduğunu vurguladı. Dünya Turizm Örgütü'nün kesin olmayan listesine göre İspanya'nın bir sıra gerileyerek, Türkiye'nin bir sıra yükseldiğini belirten Bakan Günay, ``Türkiye, dünya 7'incisi oldu. Övünç, sevinç duyacağımız bir haber. Ekonomik krizde ve gelecekte turizm sektörü dünya için önemini arttıracak. Türkiye'de ciddi potansiyel var. İlk 7'ye girerek bunu dünyaya tescil etmiş. Bundan sonra ilk 5'e girmek ve kalıcı olmak istiyoruz'' diye konuştu. Günay, ayrıca kriz olduğu için erken rezervasyonların 'son dakika'ya döndüğüne işaret ederek, ``Son dakikada da Türkiye'nin bilinir olması için yaygın bir tanıtım kampanyası sürdürmeliyiz. Maliye Bakanlığı'nı zorluyoruz. Burada sıkıntı olursa, tanıtım bütçemizi döner sermaye kaynaklarıyla destekleyeceğiz'' dedi.



ALKOLDE YENİ KARARNAME GELİYOR



Bakan Ertuğrul Günay, dün Resmi Gazete'de alkollü içkilerdeki vergi oranları ile ilgili yayımlanan kararnameyi hatırlatarak, yeni bir çalışma içinde daha olduğunu açıkladı. Günay, ``Sanıyorum ki bizim geleneksel içkimiz rakıda çok minimum artış oldu. Burada da belki bir düşüşü yeniden sağlamamız geleneksel içkimizi korumamız gerekecek. Ama onun dışında içki fiyatlarına olumlu yansıyacak bir düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı. Tabii bu yeterli değil. Türkiye'nin mönülerde pahalı bir ülke gözükmemesini sağlamak için ithal içkilerde dünya fiyatlarına yaklaşık bir düzenleme yapmamız gerektiği sektör tarafından ısrarla bize söyleniyor. Yeni bir kararname çalışması var. Çok yakında, belki bu ay içinde yeni bir kararname ile özellikle şarapta maktu vergi ile çok önemli oranda düşüren ve dünya standardını yakalamazı sağlayan yeni bir düzenleme yapacağız'' dedi.



İZMİR'E 250 BİN YATAK HEDEFİ



Bakan Ertuğrul Günay, konuşmasının son bölümünü İzmir'e ayırdı. İzmir'de şu anda 25 bin yatak bulunduğunu ifade eden Bakan Günay, kente 250 bin yatak kapasitesi hedefini gösterdi. Günay, ``İzmir, İstanbul, Antalya ile yarışacaksa yatak sayısını 250 bine çıkarmalı. Burada konuşulanlar sözde kalmaz, bakanlık, valilik, belediye, sivil toplum örgütleri inanırsa, işbirliği yaparsa çıkarabiliriz'' dedi. Yatırım alanlarına ilişkin planlama çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Bakan Günay, İzmir'de 12 ayrı alanda bu çalışmayı yaptıklarını, Çeşme'deki 4 alanı da bu sayıya eklemeyi planladıklarını anlattı. Günay, ``Yatırım alanı planlamadan yeni yatırımcı gelmez'' dedi.



İzmir ile yakından ilgilendiğine dikkat çeken Bakan Günay, ``İzmir'i adım adım takip ediyorum. İzmir'i bu kadar önemsemesek Turizm Haftası'nı Çeşme'de açmayız'' dedi. İzmir'in şehir merkezinin İstanbul gibi ihmal edildiğini, örselendiğine dikkat çeken Bakan Günay, ``Gördüğümde ağlamaklı olmuştum. Bir caddeye, sokağa sahip çıkmak yetmiyor. Bütününe sahip çıkılmalı. İzmir, Barselona gibi şehir merkezi ilginç olabilecek, Türkiye'nin yaşam tarzını yansıtabilecek bir kent. Destek vermeye hazırız'' dedi. Bakan Günay, ayrıca İzmir'in bir müzeye ihtiyacı olduğunu da vurguladı.



KENT MERKEZİ AYAĞA KALKACAK



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'in turizmde liman arkası, İnciraltı ve yarımada olmak üzere üç ana bölgede yapılacak projelerle kalkınacağına inandıklarını ifade etti. Kent merkezinde de restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Kocaoğlu, ``Kent merkezi ayağa kalkacak. İşimiz çok'' dedi. Vali Mustafa Cahit Kıraç, İzmir'in ülke turizm pastasından aldığı yüzde 4'lük payı kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayarak, İzmir'in Ege Medeniyetler Müzesi'ne ihtiyacı olduğunu söyledi.



Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, ``İzmir'in Barselona'yı geçmesi lazım. İzmir taşra değil. İnanıyorum ki İzmir hakettiği yeri alacak. TÜRSAB olarak elimizden gelen desteği vereceğiz'' diye konuştu. İTO Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir'in turizmde yaklaşık 20 yıl unutulduğunu ileri sürerek, ``Bunu sitem olarak algılamayın. Antalya, güney odaklı turizm politikasını değerlendiren İzmirli turizmciler güneye göçtü. Beklentilerimiz var. İzmir sevginizi biliyoruz. Antalya doldu taştı, bize sahip çıkın'' dedi. Demirtaş daha sonra beklintileri sıraladı.

