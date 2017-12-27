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Turistlerin kış ortasında Kekova keyfi

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesine gelen Rus turistler sıcak ve güneşli havada Kekova'ya tekne turuna çıktı

27 Aralık 2017 13:09

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Demre ilçesine gelen Rus turistler sıcak ve güneşli havada Kekova\'ya tekne turuna çıktı. Bölgenin tarihi yerlerini gezen turistler tur boyunca yatın önüne uzanıp güneşlenerek denizi izledi.
Demre\'ye gelen bir grup Rus turist, yeni yıl öncesi Aziz Nikolaos Anıt Müzesi\'ni ziyaret etti. Ardından Çayağzı Limanı\'ndan dünyaca ünlü Kekova\'ya yat turuna çıkan Rus turistler, Batık Kent, Simena Antik Kenti\'ni gezdi. Simena önünde yatı durdurarak bolca fotoğraf ve görüntü çeken turistler, tur boyunca da yatın önüne uzanarak güneşin tadını çıkardı ve denizi seyretti.
Tur rehberi Ahmet Aksu, \"Rus turist grubunun hemen hemen hepsi ilk kez Kekova\'ya geldi. Buranın denizine, doğasına ve tarihine hayran kaldılar. En önemlisi kışın ortasında güneşin ve güzel havanın tadını çıkardılar. Çünkü kendi ülkelerinde hava sıcaklığı gündüzleri bile eksi derecede. Burada 16- 17 derece sıcaklığı görünce yazı yaşadık dediler\" diye konuştu.

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