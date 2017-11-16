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Dünya

Turistleri taşıyan uçak düştü; 11 ölü

Kazaya neyin neden olduğuyla ilgili araştırma yapıldığı belirtildi

16 Kasım 2017 06:20

Tanzanya'nın kuzeyindeki Ngorongoro Krateri'nde turistleri taşıyan bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

The Coastal Havacılık'ın direktörü Julian Edmunds, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde meydana gelen uçak kazasında 11 kişinin öldüğünü bildirmekten derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Açıklamada, yolcuların ve mürettebatın isimlerinin, ailelerine henüz haber verilmediği gerekçesiyle gizli tutulduğu kaydedildi. Arusha Bölge Polis Şefi Charles Mkumbo, kazanın nedenine yönelik soruşturma yapıldığını söyledi.  12 kişilik yolcu kapasitesine sahip olan uçak, kaza öncesinde, ülkenin önemli turistik noktalarından Serengeti Milli Park'ına doğru gidiyordu.

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