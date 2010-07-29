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TURİSTLERİ TAŞIYAN TEKNEDE YANGIN ÇIKTI MUĞLA (A.A)

29 Temmuz 2010 00:33

-TURİSTLERİ TAŞIYAN TEKNEDE YANGIN ÇIKTI MUĞLA (A.A) - 28.07.2010 - Marmaris'ten Fethiye'ye giden ve içinde 18 İspanyol yolcu ile 5 mürettebatın bulunduğu ahşap teknede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanmaya devam eden teknedekileri kurtarmak üzere bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ve orman yangını söndürme helikopteri gönderildi. Alınan bilgiye göre, ahşap teknenin kamara kısmında, Dalaman ilçesinin Kapıdağı Yarımadası mevkisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.  Kısa süre içinde büyüyen yangını söndüremeyen tekne mürettebatı, telsiz ve telefonla sahil güvenlik ekipleri ve bölgede bulunan diğer teknelerden yardım istedi.  Yanmaya devam eden teknedekileri kurtarmak üzere bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ve orman yangını söndürme helikopteri gönderildi. Bölgeye ulaşın ekiplerin, yangın söndürme çalışmalarına başladığı bildirildi. Bu arada, yangının çıktığı teknenin ''mavi yolculuk '' amacıyla kullanılan ve ahşaptan imal edilen yelkenli olduğu öğrenildi.

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