Turistleri taşıyan minibüs, seyir halindeyken yandı

Antalya'nın Kaş İlçesi'nde turistleri taşıyan minibüs hareket halinde yandı.

Posta’nın haberine göre, Fethiye- Seydikemer karayolu Kaş yol ayrımında dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, Dalaman Havalimanı’ndan aldığı İngiliz 5 turisti Kaş’a bağlı Kalkan Mahallesi’ne getirmek için yola çıkan Gökhan İnce’nin kullandığı plakası belirtilmeyen minibüs hareket halindeyken yanmaya başladı. Aracı durdurarak turistleri tahliye eden sürücü motor bölümünden yükselen alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri de yanan minibüsü söndürmek için çalışma başlattı. Müdahale sonucu yangın söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi. Turistler ise başka bir araçla Kalkan’a götürüldü.