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TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 15 YARALI   ANTALYA (A.A)

03 Ağustos 2011 16:15

-TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 15 YARALI   ANTALYA (A.A) - 03.08.2011 - Antalya'nın Manavgat ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 15 turist yaralandı. Alanya ve Side'den Manavgat'ın Beşkonak beldesindeki Köprülü Çayı'na yabancı uyruklu turistleri götüren Bahattin Çelik idaresindeki 07 L 8524 plakalı midibüs, Taşağıl beldesi Sağırin köyünde devrildi. Kazada, rafting yapmaya giden İsrail, İran, İngiltere ve Rusya uyruklu 25 turistten 15'i yaralandı.  Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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