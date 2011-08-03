-TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 15 YARALI ANTALYA (A.A) - 03.08.2011 - Antalya'nın Manavgat ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 15 turist yaralandı. Alanya ve Side'den Manavgat'ın Beşkonak beldesindeki Köprülü Çayı'na yabancı uyruklu turistleri götüren Bahattin Çelik idaresindeki 07 L 8524 plakalı midibüs, Taşağıl beldesi Sağırin köyünde devrildi. Kazada, rafting yapmaya giden İsrail, İran, İngiltere ve Rusya uyruklu 25 turistten 15'i yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.