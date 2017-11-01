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Turistlere özel Cadılar Bayramı kutlaması

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde turistler için Cadılar Bayramı kutlaması yapıldı

01 Kasım 2017 13:27

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde turistler için Cadılar Bayramı kutlaması yapıldı. Otel personelinin cadı, zombi ve korku filmi karakterleri kılığına girdiği kutlamalarda ilginç görüntüler oluştu.
Kemer merkezindeki Crystal De Luxe Otel\'de düzenlenen Cadılar Bayramı organizasyonunda otel personeli, zombi, cadı ve korku filmleri karakterlerinin maskelerini ve kıyafetleri giydi. Restoranın girişi korku tüneline benzetilirken, çeşitli figür ve desenlerde oyulmuş bal kabakları ile etkinliğe özel pasta ve şekerlemeler hazırlandı. Kıyafet ve makyajlarıyla cadı kılığına giren personelin tatilcileri hem eğlendirip hem korkuttuğu gösteriler ilgi çekti.
Otelin Genel Müdürü Ali Osman İlhan, Cadılar Bayramı dolayısıyla oteldeki turistlere gün boyu eğlenceli ve korku dolu anlar yaşattıklarını belirterek, \"Otelimizde konaklayan Rus, Alman, Hollandalı, İngiliz, Belçikalı ve diğer ülkelerden gelen misafirlerimiz için Hristiyan aleminde geleneksel olarak kutlanan halloween partiyi kutluyoruz. Misafirlerimiz bu güne özel bir kutlama yaptığımızı bildikleri için büyük bir coşku ile eğleniyor\" dedi.

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