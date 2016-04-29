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Dünya
Deutsche Welle

Turistlere kötü haber: Berlin'de Airbnb 'kısmi' yasaklanıyor

Airbnb, son yıllarda özellikle şehir turları yapan turistlerin gözdesi. Ancak Berlin'i ziyaret etmek isteyenler artık bu internet sitesi üzerinden ev kiralamayacak. Çünkü site yasaklanıyor.

29 Nisan 2016 15:31


Berlin kent yönetimi, başkentte artan kira fiyatları ve konut sıkıntısı nedeniyle Airbnb üzerinden kısa süreli tatiller için kiraya verilen evlere kısıtlama getiriyor. Bu nedenle dünya genelinde komisyoncu olmadan herkesin kendi evini doğrudan kiraya verebildiği internet sitesi Airbnb, artık Berlin için pek fazla hizmet veremeyecek. Berlin Senatosu'nda 2014 yılında karara bağlanan düzenleme, 1 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe giriyor.

Düzenlemeye göre, ev sahibi sadece evinin bir odasını kiraya verebilecek ve aynı zamanda evde kendisi de yaşamaya devam edecek. Düzenlemeyi ihlal edenler 100 bin euroya kadar para cezasına çarptırılacak. Ayrıca ev sahipleri 1 Mayıs'tan itibaren sadece kayıtlı olan objeleri kiraya verebilecek. Siteye yeni oda ilanı konamayacak.
 

Kiralar arttı
 

Ancak yönetimin aldığı karara karşı çıkanlar, Airbnb yasağının 1 milyon 900 bin konutun bulunduğu ve tahminen 100 bin konut sıkıntısının yaşandığı Berlin'in derdine çare olmayacağı görüşünde. Kararı eleştirenler, yasağın Berlin'deki turizmi de olumsuz etkileceğini, turist sayısının düşeceğini de savunuyor.

Her yıl yaklaşık 40 bin kişinin taşındığı Berlin'e 2015 yılında ayrıca yaklaşık 50 bin de mülteci yerleştirilmişti. Bu da kiraların artışını beraberinde getirdi. Berlin'de 2016'nın ocak ayında 2014'e göre yüzde 5 oranında kira artışı kaydedildi. Kentin merkezi Mitte'de ise artış yüzde 7'lere kadar çıktı.

Berlin yönetimi yasanın uygulanması için oldukça sıkı önlemler de aldı. Semt idareleri, yasa değişikliğinin ardından bölgesinde yaşayan vatandaşlardan evini yasadışı yollarda turistlere kiraya verenleri anonim olarak ihbar etmelerini istedi. Bölge müdürlüklerinde yasadışı uygulamaları tespit etmek için de 30 kişi işe alındı, ayrıca halihazırda 34 çalışan da yasadışı kiraya verilen evlerin peşinde.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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