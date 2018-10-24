T24 LogoT24 Logo
Gündem

Turistler yağmura hazırlıksız yakalandı

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - YAZ kış turistin eksik olmadığı Antalya'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

24 Ekim 2018 19:39

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - YAZ kış turistin eksik olmadığı Antalya\'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının 20 dereceye düştüğü kentte saat 13.00 sıralarında etkili olan şiddetli yağış, kent merkezini gezen turistlere zor anlar yaşattı. Cumhuriyet Meydanı\'nda yağmura yakalanan turistler çevredeki kafelere girerek yağmurun dinmesini bekledi. Çocuklarını kucaklarında taşıyarak yağmurdan korumaya çalışan turistler hızlı adımlarla yürüyerek yağmurdan kaçmaya çalıştı.

FOTOGRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aslı DURANANTALYA DHAYAZAntalyaHavaCumhuriyet MeydanıFOTOGRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24