Turistler yağmura hazırlıksız yakalandı

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - YAZ kış turistin eksik olmadığı Antalya\'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 20 dereceye düştüğü kentte saat 13.00 sıralarında etkili olan şiddetli yağış, kent merkezini gezen turistlere zor anlar yaşattı. Cumhuriyet Meydanı\'nda yağmura yakalanan turistler çevredeki kafelere girerek yağmurun dinmesini bekledi. Çocuklarını kucaklarında taşıyarak yağmurdan korumaya çalışan turistler hızlı adımlarla yürüyerek yağmurdan kaçmaya çalıştı.



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