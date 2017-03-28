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Dünya
BBC Türkçe

"Turistler Türkiye'ye geri dönmeye başladı"

IŞİD ile PKK'nın üstlendiği saldırılar ve 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından, Türkiye'ye gelen turist sayısında ciddi azalma olmuştu

28 Mart 2017 14:34

Avrupa'nın en büyük turizm acentalarından İngiltere merkezli Thomas Cook şirketi, turistlerin Türkiye ve Mısır'a geri dönmeye başladığını, geçen yıl ciddi sıkıntılarla karşılaşan iki destinasyona da ilginin bu yıl arttığını söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Turizm açısından zorlu bir yıl olan 2016'nın ardından bu yıl da yavaş başladı. Ancak tatilcilerin Türkiye ve Mısır'a geri dönmeye başladığına dair sinyaller geliyor" dedi.

IŞİD ve PKK'nın üstlendiği saldırılar ve 15 Temmuz'daki darbe girişimi geçen yıl Avrupa'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında ciddi azalmaya neden olmuştu.

Thomas Cook geçen yıl yaptığı açıklamalarda Avrupalı turistlerin Türkiye yerine Yunan adaları ya da İspanya gibi alternatif destinasyonları tercih ettiğini belirtiyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre geçen yıl Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 30,5 düşmüş, turizm gelirleri de yüzde 29,7 azalmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ise Ocak 2017'de Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki, düşüş hız kesmiş, yıllık bazda yüzde 9,81 olmuştu.

Ocak ayında özellikle Rusya'dan gelen turist sayısında yaşanan yüzde 81,51'lik artış, genel tablonun da toparlanmasını sağlamıştı.

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