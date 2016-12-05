Turistler tepki gösterdi, gladyatörlere yasak geldi

Roma'da gladyatör kıyafetleriyle turistleri etkilemek artık tamamen yasaklandı. Roma Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamada, gladyatör kıyfaeti giyenlerin 400 euro para cezasına çarptırılacağı ifade edildi.

İtalya'nın başkenti Roma, tarihinin en köklü geleneklerinden biri olan gladyatörlüğü yasaklama kararı aldı. Tarihi M.Ö 260'lı yıllara dayanan ve Eski Roma'da genellikle savaş esirleri ve kölelerden oluşan; insanları eğlendirmek, Roma halkını askerliğe, dövüşlere ve olası savaşlara hazırlamak amacı ile halkın seyirciliği refakatinde birbirleri veya vahşi hayvanlarla dövüşmek zorunda bırakılan gladyatörler, artık turist çekmek için bile görev yapamayacak.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, turistik ilgiyi artırmak için gladyatör kıyafetleri giyilmesinin yasak olduğunu açıklarken, yasağa uymayanların 400 euro (1500 TL) para cezasına çarptırılacağını vurguladı. Raggi, kararı turistlerin tepkisi üzerine aldığını da belirtti.