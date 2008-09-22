Turistler serbest...

Mısır'da hafta sonunda çölde safari sırasında kaçırılan yabancı turistler ve Mısırlıların serbest bırakıldığı açıklandı. Mısır Dışişleri Bakanı Ahmet Ebul Geyt BM'de, ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ile görüşmesinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "kaçırılanların tümü serbest bırakıldı, hepsi güvende ve iyi durumda" dedi.

Ebul Geyt, eylemi gerçekleştirenlerin bir grup haydut olduğunu kaydetti. Kaçırılanların 11 yabancı turist ile 8 Mısırlı toplam 19 kişinin, Mısır dışına çıkarıldıkları ve fidye için kaçırıldıklarının sanıldığı açıklanmıştı