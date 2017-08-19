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Turistler havuz partisinde coştu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Kundu'daki bir otelde düzenlenen havuz partisi, dans ve müzikle renklendi

19 Ağustos 2017 13:22

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Kundu\'daki bir otelde düzenlenen havuz partisi, dans ve müzikle renklendi. DJ müziği eşliğinde dans eden dansçılar, Rus ve Alman tatilcileri coşturdu.
Antalya\'nın turistik bölgesi Kundu\'daki Delphin Be Grand Resort Otel\'de düzenlenen havuz partisi, turistlere unutulmaz saatler yaşattı. 40 derece sıcak altında gerçekleşen partide müzik, dans ve eğlence doyasıya yaşandı. Rus dansçıların dans şovu, havuz içinde partiyi izleyenleri coşturdu. Turistler müziğin ritmine havuz içinde dans ederek eşlik etti. Her yaştan turist, partide yer aldı. Dansçılar, makinelerin ürettiği baloncuklar arasında dans etti. 1 saat süren parti dansla sınırlı kalmadı. Tatilciler arasında yapılan yarışmalarla parti renklendi.
Otelde Alman ve Rus tatilcilerin ağırlıkta olduğunu belirten Otel Misafir İlişkileri Müdürü Serdar Yıldız, haftanın her günü farklı etkinlikler düzenlendiğini söyledi. Yıldız, şöyle konuştu:
\"Partilerimizin konsepti sürekli değişiyor. Kimi zaman Türk gecesi, kimi zaman Latin eğlenceleri düzenliyoruz. Havuz partileri müşterilerimizin en çok sevdiği eğlencelerden biri. Çünkü parti tamamen havuzda gerçekleşiyor. Sıcaktan bunalan müşterilerimiz serinlik ve eğlenceyi aynı anda yaşıyor.\"

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