-TURİSTİK UZAY SEFERLERİ BAŞLIYOR KUALA LUMPUR (A.A) - 27.09.2010 - Virgin Havayolları'nın sahibi İngiliz milyarder Richard Branson, uzaya turistik seferlerde kullanılacak "SpaceShipTwo" mekiğinin 1,5 yıl içinde ilk uçuşlarına başlayacağını bildirdi. Branson, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yatırımcıların katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada, SpaceShipTwo'nun inşasını yeni bitirdik. 18 aya insanları uzaya götürürüz" dedi. İsmi Virgin Space Ship (VSS) Enterprise olacak bu mekiğin yolcularının uzay seyahati için 200 bin dolar civarında bir ödeme yapacaklarını belirten Branson, uzaya turistik sefer yapacak ilk ticari şirket olan Virgin Galactic'in şimdiden 6 koltuklu mekikte seyahat için 330 müşteriden 45 milyon dolar topladığını da söyledi. Mühendis Burt Rutan tarafından geliştirilen kompozit malzemeden üretilmiş mekik, ana gemi "Beyaz Şövalye"nin kanatları altındaki ilk deneme uçuşunu mart ayında California çölü üzerinde yapmıştı. Mekik, ana gemiden 16 kilometre irtifada ayrılarak uzaya doğru yol alacak. Turistler uzaya çıktıklarında Dünya'yı mekiğin lombozlarından bakarak gözleyebilecekler. Ünlü milyarder, basın toplantısında yaptığı açıklamada, bundan sonraki aşamada, Ay'a yolculuk gibi uzun seyahatlerde kullanılmak üzere uzayda lüks oteller açmayı planladıklarını bildirdi. "Uzayda oteller açmayı planlıyoruz. Ay'ı seviyoruz" diyen Branson, ayrıca okullar ve üniversitelerin kullanımına yönelik küçük uydular fırlatmakla da ilgilendiğini anlattı.