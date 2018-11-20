Turistik denizaltı 'Nemo' bakıma alındı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA deniz turizmine katkı sağlamak amacıyla 2017 yılında ilk dalışını gerçekleştiren Türkiye\'nin ilk turistik denizaltısı Nemo Primero, sezonu kapadı. 1 Nisan ile 15 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 16 bin turiste dalış yaptıran Nemo, bakım için limana çekildi.

Antalya\'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı\'nda sezon süresince dalış turuna çıkan denizaltı Nemo Primero, kış bakımı için Setur Marina\'ya çekildi. Kış ayları süresince Nemo, yeni sezon için hazırlanacak. İç ve dış bakımları gerçekleştirilecek turistik denizaltı yeni sezonu 1 Nisan itibariyle açacak.

Dalışlar sırasında Kaleiçi Yat Limanı açıklarında 2. Dünya Savaşı sırasında batan Fransız donanmasına ait Saint Didier adlı destek gemisine dalış yapan Nemo\'nun dinleneceğini ve yenileneceğini belirten Submarine Turkey Operasyon Sorumlusu Zafer Deveci, bakım çalışmalarının başladığını kaydetti. Nemo\'nun bilgisayar donanımı başta olmak üzere iç oturma gruplarının bakım ve onarımdan geçeceğini anlatan Deveci, \"Nemo en ince ayrıntısına kadar uzmanlar tarafından incelenecek ve bakımı yapılacak. Sezonda 16 bin turisti deniz altı ile buluşturduk. Gelecek yıl hedefimiz 20 bin bandını yakalamak. Ortalama günde üç dalış yaptık\" dedi.

Denizaltının 2015 yılında İspanya\'da gerçekleşen modernizasyonun ardından Antalya\'ya geldiğini hatırlatan Deveci, \"Nemo maksimum 110 metre derinliğe dalabiliyor. 72 saat sualtında kalabiliyor. Sahil yedekleri dahil, batarya şarj sistemi ve hava kompresörleri ilk bakım onarımda yenilenmişti. Yüksek batarya kapasitesi ile 10 saat kesintisiz seyirde kalabiliyor. 20 metre uzunluğa, 4 metre genişliğe, 6,5 metre yüksekliğe ve 106 ton ağırlığa sahip\" diye konuştu.



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