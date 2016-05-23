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Turizm bölgelerinde görev alan jandarma atları nasıl hazırlanıyor?

Atlar 15 ila 34 hafta arasında değişen eğitim sürecinden geçiriliyor

23 Mayıs 2016 19:32

Nevşehir'de Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2003 yılında kurulan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) tarafından eğitilen atların, motorlu araçların giremediği turistik bölgelerde asayiş denetimi için hazırlandığı belirtildi. 

Atlı Jandarma Takım Komutanı Üsteğmen Anıl Sözeyataroğlu asayiş denetiminde görevlendirilecek olan atlarla ilgili "Mükemmel bir içgüdüye sahip, duyuları oldukça gelişmiş, genelde soğukkanlı, insanlarla iletişim kurmasını seven, gece ve gündüz şartlarında çok rahat ve süratli hareket edebilen" yapıya sahip oldukları vurgusunu yaptı.

 

Önleyici zabıta hizmetinde de görevlendiriliyorlar

 

Asayiş için seçilen atlar 15 ila 34 hafta arasında değişen eğitim sürecinden geçiriliyor. Atlara, yerdeki cisimlere alıştırma, perde geçme, ışık ve sese duyarsızlaştırma, hareketli zemine, duman ve sise alıştırma, silah kullanma, asayiş topu, tünel geçme, göğüsle itme, sudan geçme, atılan cisimlere, pankartlara ve gürültüye alıştırma ile merdivenden inme-çıkma gibi eğitimler veriliyor.

Etiğilen atlar ayrıca önleyici zabıta olarak devriye hizmetinde, av sahalarında ve orman bölgelerinde çevre kontrolü sağlamada ve tören ile gösterilerde Jandarma Genel Komutanlığını temsil etmede kullanılıyor. Atlar, nüfus ve turizmin yoğun olduğu Antalya, Nevşehir, Çanakkale, Aydın, Bursa, Afyonkarahisar ve Bilecik gibi illerde görev yapıyor.

 

"Jandarmanın etkinliğini arttırıyorlar"

 

Atlı Jandarma Takım Komutanı Üsteğmen Anıl Sözeyataroğlu iyi eğitilmiş atların asayiş olaylarında ekiplerin çalışmasına katkı sağladığını belirterek "Mükemmel bir içgüdüye sahip, duyuları oldukça gelişmiş, genelde soğukkanlı, insanlarla iletişim kurmasını seven, gece ve gündüz şartlarında çok rahat ve süratli hareket edebilen, engelleri aşma, dar alanlardan geçme, suda yüzebilme gibi birçok üstün özelliklere sahip olan atlar, asayiş hizmetlerinde, suç ve suçlularla mücadelede jandarmanın etkinliğini arttırmaktadır." ifadelerini kullandı.

 

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