Turiste tacizle suçlanan taksiciye 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Şişli'de Tayland uyruklu turist kadına tacizde bulunduğu ve fazla ücret alarak dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan taksici Birol Topal hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, taksici Topal hakkında "Cinsel Saldırı" ve "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Tayland uyruklu müşteki Nıoon Sonthu’nın bir alışveriş merkezinden Beşiktaş’a gitmek için taksiye bindiği belirtilerek, taksi sürücüsü Topal’ın önce 60 liraya gidebileceğini, Sonthu'nun daha önce 30 liraya gittiğini söylemesi üzerine de 30 liraya anlaştıkları anlatıldı. İddianamede turist kadının arka koltuğa oturmak istediği ancak taksicinin ısrarı üzerine ön koltuğa oturduğu, taksimetreyi açmadığı ve yola çıktıklarında müştekiyle arkadaş olmak istediğini söyleyerek müştekinin sağ elini zorla tutup okşadığı kaydedildi.

Paran sahte demiş

Turist Nıoon Sonthu'nun taksiden inmek istediği belirtilen iddianamede, "Müştekinin 30 lira alması için 100 lira verdiği, Topal’ın ise para üstü olarak 20 lira verdiği, müşterinin itiraz etmesi üzerine ise şüpheli taksicinin, müştekinin 50 lira verdiğini söyleyip 'senin verdiğin para sahte fotokopi' dediği" de yer aldı. Yaşanan olayın cep telefonu kameralarına yansıdığı anlatılan iddianamede, şüpheli Topal'ın hakkındaki suçlamaları reddettiği, ancak cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın, kadın turiste elle cinsel saldırıda bulunduğu ve 100 lira alarak 20 lira verdiğinin görüldüğü belirtildi.

İddianamede, taksi sürücüsü Topal’ın "Cinsel saldırı" ve "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçlarından 12,5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. 12 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan taksici Topal, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

(DHA)