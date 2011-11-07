Turist var rehber yok

T24- Türkiye'yi yılda 30 milyona yakın turist ziyaret ediyor. Son yıllarda dış politikadaki açılımların da etkisiyle turist sayısı 2000 yılında 10 milyon iken, bugün 30 milyona yaklaştı.Turist sayısındaki artış ile yabancı turistleri gezdirecek kişi sayısındaki artışın orantılı olmaması rehber sıkıntısı yaşanmasına sebep oluyor. Arap ülkelerinden Türkiye'ye gelen turist sayısı 2 milyona yaklaşmış durumda. Buna rağmen Arapça bilen kayıtlı rehber sayısı 255 ile sınırlı.









Zaman'ın haberine göre, ülkemizi ziyaret eden İranlılar da rehber sıkıntısı çeken turistlerden. Son 10 yılda İranlı turist sayısı, beş kat artarak 1 milyon 885 bine ulaşırken, Turizm Bakanlığı verilerine göre Farsça bilen kayıtlı rehber sayısı sadece 37.





Kültür ve turizm müdürlükleri bünyesinde açılan profesyonel turist rehberliği kursları ve sınavlarına ise Farsçadan yalnızca 3 kişi başvuruda bulunmuş. Uzun yıllardır İranlı turistleri gezdiren Rıza Basri ise bu durumun mevcut rehberler açısından da sıkıntı oluşturduğunu ifade ediyor. Basri, "Turistlere etkili bir turizm hizmeti vermemiz mümkün olmuyor. Ya kalabalık topluluklar halinde gezmek durumunda kalıyoruz ya da gelen turistler tarihi mekânlarımızı tam anlamıyla tanıyamadan geri dönüyorlar" diyor.





Son yıllarda turizm için Türkiye'yi seçen ülkelerden bir diğeri ise Güney Kore. 2000 yılında 22 bin 200 olan Koreli turist sayısı geçen yılın sonunda 123 bin 300'e ulaşmış. Ancak 2011 itibarıyla Koreli turistlere rehberlik yapabilecek 32 rehber var. 13 yıldır Korelilere turist rehberliği yapan Selin Çamlı da çok sayıda turistten oluşan gruplara rehberlik yapmak zorunda kaldığını söylüyor.

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Şerif Yenen turizmde ilişkilerin geliştiği bazı ülkelerin dillerini bilen rehberlere ihtiyacın her geçen gün arttığını dile getiriyor. Gazi Üniversitesi Arap Dili Eğitimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nurettin Ceviz ise Arap ülkelerinin sürekli artan ilgisine rağmen Türkiye'de Arapçayı iyi düzeyde bilen insanların sayısının, hâlâ bir elin parmaklarını geçmemesine dikkat çekiyor.

