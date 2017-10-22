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Turist taşıyan minibüs devrildi, 5 İrlandalı yaralandı

Latif SANSÜR / MENDERES (İzmir),  (DHA)- İZMİR'İN Menderes İlçesi'nde, içerisinde 14 İrlandalı turist bulunan minibüsünün devrildiği kazada 5 turist yaralandı

22 Ekim 2017 02:28

Latif SANSÜR / MENDERES (İzmir),  (DHA)- İZMİR\'İN Menderes İlçesi\'nde, içerisinde 14 İrlandalı turist bulunan minibüsünün devrildiği kazada 5 turist yaralandı. 
Kaza, saat 21.00 sıralarında Ahmetbeyli Yolu üzerinde Yoncaköy Mevkii\'nde meydana geldi. Hüseyin Akçakaya yönetimindeki 09 L 8451 plakalı minibüs, Aydın\'ın Kuşadası İlçesi\'ndeki tatillerini tamamlayan 14 İrlandalı turist ile birlikte İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'na gitmek üzere yola çıktı. Minibüs, sürücüsünün virajı alamaması nedeniyle devrildi, 5 turist yaralandı. Yaralılardan 3\'ü Selçuk Devlet Hastanesi\'ne, diğer 2\'si ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan 6 turistin ise jandarma ekiplerince İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'na götürülüp binecekleri uçağa yetiştirildikleri öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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