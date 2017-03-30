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Ekonomi

Turist sayısındaki azalma 1 yılın en düşüğünde

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı şubatta yüzde 6,51 azalışla 1.16 milyon oldu

30 Mart 2017 17:19

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,51 azalışla 1,16 milyon kişi olurken, Rus turist sayısı yüzde 95,6 arttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, şubat ayında Rus ziyaretçi sayısı 39.261 kişi oldu.

Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısındaki azalma ise devam etti.

Yılın ilk iki ayında gelen yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,12 azalarak 2,22 milyon oldu.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 30,05 azalışla 25,35 milyon olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan Türkiye ve Rusya arasındaki uçak düşürme krizinin ardından 2016 yılında Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 76,26 düşüşle 866.256 kişiye gerilemişti.

Rus ziyaretçi sayısı 2014'te 4.48 milyon, 2015'te ise 3.65 milyon kişi olmuştu.

 

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