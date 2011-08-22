-Turist sayısı yüzde 12 arttı MADRİD (A.A) - 22.08.2011 - Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan Dünya Turizm Örgütünün (OMT) Rekabet ve Piyasa Politikası Sorumlusu John Kester, ''Arap Baharı'ndan dolayı kuzey Afrika'daki turist, Akdeniz'in Avrupa kıyılarına ve Türkiye'ye kaydı'' açıklamasında bulundu. İspanya'nın ''La Vanguardia'' gazetesinde yayımlanan değerlendirmesinde Kester, Arap ülkelerinde çıkan halk isyanlarının yarattığı istikrarsızlığın, kuzey Afrika ülkelerindeki turizmi çok olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. ''Deniz ve güneş turizmi akımı, kuzey Afrika'dan Akdeniz'in Avrupa kıyılarına ve Türkiye'ye geçti. Mısır, Tunus veya Fas'ın geleneksek turistleri, Avrupa kıyılarına ve Türkiye'ye yöneldi'' diyen Kester, Fransa, İspanya, İtalya ve Türkiye'nin Akdeniz havzasında en fazla turist çeken ülkeler olduğuna dikkati çekti. OMT'den verilen rakamlara göre, Arap Baharı'nın yaşandığı ülkeler arasında bir önceki yıla oranla 2011 yılında turizmdeki en büyük düşüş yüzde 40 ile Mısır'da görüldü. Onu, yakın bir oranla Tunus izlerken, Fas'ta da yüzde 11'lik düşüş olduğu bildirildi. 2011 yılında, bir önceki yıla oranla turist sayısında Yunanistan'da yüzde 13, Türkiye ve Hırvatistan'da yüzde 12, İspanya'da ise yüzde 8 artış olduğu ifade edildi.