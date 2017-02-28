Turist sayısı Ocak'ta yüzde 10 düştü

Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı Ocak ayında geçen yıla kıyasla yüzde 9,81 oranında düşüş gösterdi. Buna karşın ülkeye giriş yapan Rus turistlerin sayısında yüzde 81.5'lik bir artış yaşandı.

Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı istatiklere göre 2017 yılının Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.81 oranında bir azalış göstererek 1 milyon 55 bin 474 oldu.

Rus turistlerin sayısı yüzde 81,51 artışla Ocak ayı döneminde 40 bin 124 kişiye ulaştı.

İstanbul'da yabancı turist sayısı 16 yıl sonra ilk defa düştü

Verilere göre bu yıl Ocak ayında Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Gürcistan 140 bin kişi, İran 101 bin kişi, Almanya 78 bin kişiyle ilk üç ülke oldu.

Buna karşın Avrupa ülkelerinin toplamından gelen yabancı turist sayısında geçen yılın Ocak ayına kıyasla bu yıl yüzde 24,29 oranında bir düşüş yaşandı.

ABD'den gelen turist sayısında ise 2017 Ocak ayında yüzde 30 oranında bir azalma kaydedildi.

Turizm Bakanlığı ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan geçici verilere göre 2016 yılında ülkeye gelen ziyaretçi sayısının geçen yıla göre yüzde 24.83 değerinde bir azalış ile 30 milyon 906 bin olduğunu da açıkladı.

Öte yandan 2016 yılında yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşı ziyaretçilerin sayısı geçen yıla göre yüzde 14.07 artarak 5 milyon 554 bin oldu.

Turizm gelirlerinin Türkiye'ye katkısının yılda 30 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.