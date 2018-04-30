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Ekonomi

Turist sayısı ilk çeyrekte yüzde 34.9 arttı

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 738 bin kişiyle İran ilk sırada yer aldı

30 Nisan 2018 16:30

Türkiye'ye gelen turist sayısı Mart ayında yüzde 48 ve yılın ilk çeyreğinde de yüzde 34.9 arttı. İlk çeyrekte Türkiye'ye gelen turist sayısı  5.1 milyon kişi oldu. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'ye gelen turist sayısı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 artışla 2.88 milyon kişiye yükseldi. Böylece, Ocak-Mart döneminde gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34.9 artışla 5.1 milyon kişiye çıktı.

Buna göre, yılın ilk üç ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise 738 bin kişiyle İran ilk sırada. İran'ı 475 bin kişiyle Gürcistan, 417 bin kişiyle Almanya ve 278 kişiyle Bulgaristan izledi.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı güvenlik endişeleri ve Rusya ile yaşanan krizin etkisiyle 2016 yılında sert düşüşle 25.35 milyon kişiye gerilemiş, 2017 yılında ise 32.4 milyona yükseldi. (DHA)

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