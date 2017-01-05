Turist sayısı geçen yıla göre yüzde 35 düştü!

Türkiye turizmi son yılların en büyük krizini yaşarken, turist sayısında yüzde 30'un üstünde kayıp olduğu ve otellerde doluluk oranlarının yüzde 30'un altına düştüğü belirtiliyor.

Türkiye'nin turizm sektörü için alınması gereken en önemli tedbirin bir kriz yönetimi planının hayata geçirilmesi olacağını söyleyen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Sputnik'in aktardığına göre şöyle konuştu:

'Turist sayısında geçen yıla göre yüzde 30-35 düşüş'

"2015'in son aylarından itibaren 2016 sonuna kadar olan süreçte Türkiye'de ve dünyada yaşanan terör saldırıları, menfur darbe girişimi, birtakım siyasi ve ekonomik gelişmeler turizm sektörünü çok olumsuz etkiledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'ye 2016 yılının 11 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı 34.7 milyondan 24 milyona geriledi. Hemen hemen bütün pazarlarda düşüş söz konusu. Yılı turist sayısında geçen yılın yüzde 30-35 altında kapatacağız.

'Turizm gelirlerinde yüzde 40'a varan düşüş'

Bu yıl otellerimiz ortalama yüzde 30 dolulukla çalıştı. Oda gelirleri yüzde 40'ı aşan düşüşler ile 40 euro'nun altına indi. Turizm gelirlerinde yüzde 40'a varan düşüş söz konusu. 2015'in ocak — ağustos döneminde 14.1 milyar dolar olan turizm geliri bu yıl aynı dönemde 8.3 milyar dolara geriledi. Sektörümüzün, 2015'da, gayri safi milli hasıla içerisindeki payı yüzde 12.9 ve istihdama katkısı yüzde 8.3 olmuştu. Sadece turizm sektörünün değil, maalesef ki Türkiye'nin kaybı oldu. Türkiye için alınması gereken en önemli tedbir bir kriz yönetimi planının hayata geçirilmesi olacaktır. Bu plan kapsamında sektörün tüm bacakları bir araya gelmeli, özel sektörün önerileri dikkate alınmalı. Topyekün bir şeylerin yapılması gerekiyor.