Turist sayısı arttı, gelir düştü

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- TURİZMDE geçen yıla oranla ilk 6 ayda gelen turist sayısında artış olmasına rağmen 715 dolar olan kişi başı harcama bu yıl 640 dolara düştü.

Geçen 2016 yılını \'Kayıp yıl\' ilan eden sektör temsilcileri, bu yıl rakamların tekrar yükselişe geçmesiyle umutlandı. Turizmin yeniden yükselen yıldız haline gelmesi için önlemler için alan turizmciler, gelecek yıllarda gelirlerini artırmak için alternatif pazarlara açılma kararı aldı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, 2017 yılının birinci çeyreğinin 2016\'nın gerisinde ilerlediğini anımsattı. Nisan itibariyle Rusya pazarının yanı sıra bağımsız devletler topluğunun (BDT) hareketliliğiyle ülkeye girişlerde önemli bir turizm hareketliliği başladığını anlatan Duran, “Ukrayna ile kimlikle giriş çıkışın sağlanması ile sayı iyice arttı. Ukrayna geçen yılın da yükselen yıldızıydı. Geçen yıl bu ülkeden 1 milyon 100 bine yakın turist gelmişti\" dedi.

İLK 6 AYDA YÜZDE 15\'LİK ARTIŞ

Yılın ilk 3 ayında Avrupa\'nın orta yaş grubunun Türkiye\'ye gelip dinlendiği dönem olmasına rağmen bu dönemdeki durgunluğun turizmciyi ciddi şekilde korkuttuğunu hatırlatan Hakan Duran, geçen yıl Türkiye genelinde ilk 6 ayda 10 milyonun üzerinde misafir ağırlarken, bu yıl aynı dönemde rakamın 12 milyon 250 bin üzerinde olduğunu açıkladı. Bu artışın yüzde 15\'lik bir dilime denk geldiğini belirten Duran, şöyle devam etti:

“2015 yılının ilk 6 ayında ise rakam 14 milyon 100 dolaylarında idi. O yıla göre kıyasladığımız zaman ise yüzde 18\'lik düşüş var. Bu yıl yükseliş trendine girdik. Turizm tekrar hareketlendi. Bu yılki hedefimiz gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak ve ülkelerine mutlu yollamak. Böylece ülkelerine gittiklerinde Türkiye\'de nasıl ağırlandıklarını anlatsınlar istiyoruz. 2016 gibi zor bir yıldan yükselişe geçmek herkesin özverisi ile oldu.\"

715 DOLARDAN 640 DOLARA DİNDİ

Bu yıl turizmde hareketliliği tekrar canlandırmak için birçok otelin fiyatlarında düzenleme yapıldığını kaydeden POYD Başkanı Hakan Duran, “Geçen sene 715 dolar olan kişi başı harcama bu sene 640 dolara düştü. Ancak bu düşüş dünya genelinde oldu. Dünya ekonomisindeki gelişmelerden dolayı turizmdeki harcamalarda düşüş var. Avrupa\'daki turizm faaliyetlerinde ise kişi başı harcama 800 dolar civarında\" diye konuştu.

AVRUPA\'DA DÜŞÜŞ, BDT ÜLKELERİNDE CİDDİ YÜKSELİŞ

Hakan Duran, 2018 ve 2019 yıllarının turizmcilerin tırmanış yılı olması gerektiğini söyledi. Duran, şöyle konuştu:

“Bu sene fiyatlarla oynadık ve misafirleri topladık. 10 milyonun içerisinde 4 milyon 250 bin civarında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) pazarı var. Bunun içerisinde de 2 milyon Rus var. Geçen sene gelen Rus turist sayısı 186 binlerde idi. İlk 6 ayda Rusya pazarında çok ciddi artış var. BDT pazarı geçen sene 2 milyon 200 bin iken, bu sene 4 milyon seviyelerini geçmiş. Yüzde 85\'lik artış söz konusu. Avrupa\'da ise yüzde 12\'lik kayıp var.\"

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