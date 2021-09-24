Turist sayısı ağustosta 21 ayın zirvesinden geriledi

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen seneye göre yüzde 119 artışla ağustos ayında 3 milyon 982 bin oldu. Türkiye'yi temmuz ayında ziyaret eden yabancı sayısı 4 milyon 360 bindi.

Söz konusu dönemde Türkiye'ye en fazla turist 906 bin ile Rusya'dan geldi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Ağustos ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı sınır kapısı Antalya olurken ikinci sırada İstanbul, üçüncü sırada Edirne yer aldı.

Türkiye'yi temmuz ayında ziyaret eden yabancı sayısı 4 milyon 360 bin ile 21 ayın zirvesine çıkarken en son Ekim 2019'da bir ayda bu kadar fazla yabancı Türkiye'yi ziyaret etmişti.